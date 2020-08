Maderna y Eliceche impulsan quitarle regalías a Comodoro

En Cadena Tiempo, Adrián Maderna aseguró que “es momento de plantear una discusión por las regalías, con las diferentes modificaciones que pueda haber en la Legislatura. Es un tema de debatir, una discusión sincera donde redefinir los recursos y la coparticipación en la provincia. Estamos en un momento muy duro, donde tenemos que ser solidarios entre todas las comarcas y quienes tomamos definiciones para un debate sano, que no sea regionalista que englobe a todas las localidades. Es una realidad muy dura en todo el Valle y tenemos que salir adelante”.

Otra de las voces que también expuso su visión desde la Legislatura fue el diputado por el PJ, Carlos Eliceche. “Estamos viviendo una de las crisis más profundas de la historia, hay que trabajar para salir y pensar en lo que viene. Un tema tan importante como la distribución de los recursos no puede quedar por fuera de ningún análisis. Hay comunidades que no la pasan bien y hay circunstancias en donde no se distribuyen los recursos como corresponde. Hay comunidades, como por ejemplo Cushamen, que por su cantidad de población debe ser incluida en la coparticipación”.

En la misma línea argumentativa, el legislador provincial peronista precisó que “tenemos que empezar a hablar de cómo generar más recursos para la provincia. Hay que poner el tema en discusión para que entre todos podamos encontrar una distribución equitativa. Hay reclamos históricos relacionados con la coparticipación”.

En este contexto, el único que salió públicamente a responderles fue el intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, quien no anduvo con sutilezas. “Que se dejen de embromar”, dijo el mandatario de la Cuenca del Golfo San Jorge.