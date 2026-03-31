Con el 28,2% durante el segundo semestre de 2025, impactó a 8,5 millones de personas.

Para el Indec, hubo menos pobreza en Argentina en el segundo semestre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este martes las cifras oficiales, revelando que la pobreza alcanzó al 28,2% de la población durante el segundo semestre de 2025. Estos datos oficiales de la economía muestran el impacto directo sobre millones de ciudadanos a lo largo y ancho del territorio nacional.

El relevamiento realizado a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos arrojó que esta situación de vulnerabilidad afecta al 21,0% de los hogares argentinos. En términos absolutos sobre el universo estudiado, esto significa que hay 2,1 millones de familias y unas 8,5 millones de personas que no logran cubrir sus necesidades básicas.

De acuerdo al informe oficial, el ingreso total familiar promedio de estos hogares (compuestos en promedio por 3,95 miembros) fue de $783.493, cifra que quedó muy por debajo de los $1.219.130 que costó en promedio la Canasta Básica Total (CBT).

Por otro lado, la tasa de indigencia, que agrupa a aquellos hogares que no llegan a cubrir con sus ingresos la canasta básica alimentaria, se ubicó en el 6,3% de las personas (1,9 millones de individuos) y el 4,8% de los hogares (0,5 millones).

Para este sector más crítico de la sociedad (con hogares de 3,81 miembros en promedio), el ingreso familiar promedio se situó en apenas $354.134, frente a una Canasta Básica Alimentaria (CBA) valorizada en $535.991.

Finalmente, el documento detalla que, dentro del universo de 30 millones de personas relevadas, el 71,8% son consideradas "no pobres" (21,5 millones de personas), lo que representa a un 79,0% de los hogares (8,1 millones). Además, se identificaron 6,6 millones de personas bajo la línea de pobreza, pero que no caen en la indigencia (21,9%).