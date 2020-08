"Maravilla" Martínez considera que Ryota Murata "es el más accesible"

El argentino Sergio "Maravilla" Martínez, que anoche regresó al boxeo tras seis años con el objetivo de volver a coronarse campeón del mundo, admitió este sábado que el japonés Ryota Murata, propietario del cinturón de peso mediano de la AMB, "es el más accesible" de los campeones de esa categoría.

"Por lo menos es más accesible que ‘Canelo’ (el mexicano Saúl Alvarez), (el kazajo Gennadiy) Golovkin, (y los estadounidenses) Jermall Charlo o (Demetrius) Andrade, que tienen un super nivel", reconoció en una nota con radio La Red.

El púgil argentino describió al japonés, a quien apunta como futuro rival para reconquistar un título del mundo, como "un peleador de un metro ochenta largo, muy fuerte, con un potencial físico tremendo y que tiene un historial amateur muy extenso".

En esa línea, destacó que el nipón, cuyo récord profesional es de 16 victorias (13ko) y dos derrotas, "fue campeón olímpico en (Londres) 2012, algo que no es nada fácil de conseguir".

Sin embargo, al distinguir sus debilidades enumeró: "es un boxeador estático, sin sorpresa, carece de jap, no traba con amagues ni en dos tiempos, tampoco trabaja bien la contra, no sabe hacerlo en las cuerdas ni muy bien en defensa".

Al proyectar un posible enfrentamiento, que debería darse después de "dos o tres peleas" previas, Martínez planteó que "hay que sacarlo de su territorio boxístico y llevarlo a uno en el que esté obligado a pensar".

"Los dos boxeadores que le ganaron fueron los que supieron moverse, encontrar la distancia y trabajar desde afuera. Hay que hacerle eso", entendió.

Murata, 34 años, ganó por primera vez el título de los medianos AMB ante el franco-camerunés Hassan N'Dam N'Jikam, el 22 de octubre de 2017 en Tokio, y lo recuperó el 12 de julio del año pasado en Osaka frente al estadounidense Rob Brant, quien se lo había arrebatado en octubre de 2018 en el estado de Nevada.

A los 45 años, "Maravilla" Martínez se mostró confiado de volver a ganar la corona mundial, al asegurar que la experiencia acumulada le permite "boxear mejor que antes".

Como ejemplo resaltó lo sucedido anoche en Torrelavega, España, donde venció al local José Fandiño por nocáut técnico en el séptimo round de una pelea pactada a diez con peso límite en los 73,500 kilos.

"Hice lo que necesitaba hacer. Mi rival era lento, limitado y con poco traslado, pero tenía la mano pesada y debía tener cuidado. Entonces busqué convertirlo en un adversario mucho más lento para poder apaciguarlo y sorprenderlo con mi cambio de ritmo", explicó.

"Me sentí situado, con los pensamientos en mi cabeza. Me preguntaba: '¿para qué voy a caminar más?, ¿para qué me voy a mover más si ya está? Fandiño estaba conectando muy pocos golpes y yo sabía que en algún momento lo iba a derrumbar", relató.

"Sabía lo que estaba haciendo, lo trabajé de esa manera. Era un combate a diez asaltos, nadie dice que tengo que noquear en el segundo para ser mejor boxeador. Hoy soy consciente de esos arriba del ring, algo que es muy difícil de conseguir y yo pude hacerlo", destacó.

"Maravilla" aseguró que las distintas lesiones que lo llevaron al retiro en 2014 "quedaron bastante atrás" y agradeció a su nuevo equipo de trabajo por ayudarlo a encontrar "un rendimiento espectacular" después de seis años de inactividad.