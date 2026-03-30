Sergio "Maravilla" Martínez dejó su sello en Comodoro Rivadavia

El excampeón mundial de boxeo brindó una master class cargada de enseñanzas, conocimientos y anécdotas, ante un gimnasio del Team Mellado que se colmó de gente.

El último fin de semana, el Team Mellado recibió la enorme visita de Sergio “Maravilla” Martínez, uno de los grandes boxeadores de Argentina. El púgil brindó una extraordinaria capacitación, donde, además de ofrecer sus conocimientos, interactuó con los deportistas y con el público en general.

Alejandro Mellado hizo el balance de la visita de “Maravilla” y afirmó que “la verdad que superó nuestras expectativas, no teníamos calculado que iban a venir tantas personas, ‘explotó’ de gente. Había gente haciendo fila desde temprano y no lo podíamos creer, se vivió algo muy lindo”.

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El excampeón mundial de peso mediano visitó el barrio 30 de Octubre y en la Asociación Vecinal compartió un momento con los vecinos.

Al respecto, el referente del Team Mellado contó que “el recorrido por el barrio 30 de Octubre estuvo buenísimo, la gente nos estaba esperando, disfrutamos un lindo momento y pudimos sacarnos unas fotos con la gente”.

Sobre la master class, Mellado expresó que “nos dejó muy buenas enseñanzas, hizo una gran capacitación y dio grandes charlas motivacionales, la gente se fue muy feliz. A los chicos que están compitiendo les dejó objetivos claros. Estamos contentos que se pudo dar esto de traer a ‘Maravilla’ a Comodoro, a nuestra escuela le dejó muy buenas cosas y eso fue fundamental”.