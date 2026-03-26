Falleció "Trompa" Arce, legendaria figura del boxeo santacruceño

Uno de los mejores exponentes del pugilismo de Santa Cruz, el caletense Daniel “Trompa” Arce, falleció este jueves a los 62 años de edad por razones de salud, generando un profundo pesar en la comunidad.

El velatorio se está realizando en la Cochería San José y serán inhumados mañana viernes a las 10:00 en el cementerio local.

El medio especializado en noticias del boxeo patagónico, “Piñas del Sur” que dirige el periodista Ismael Tebez, dedicó una extensa semblanza al destacado y apreciado deportista que llegó ser campeón sudamericano.

“El Trompa se fue con el último aplauso” es el titular del informe del cual a continuación de producimos algunos de sus màs relevantes pasajes.

Si bien su nombre se asocia a su pelea con Jorge Fernando Castro, el día de su debut como amateur, Daniel Francisco Arce, el “Trompa” forjó su propio camino en el boxeo. Cumplió una destacadísima carrera como profesional y llegó a coronarse campeón sudamericano.

Era el mejor exponente del boxeo de barrio, el estilo que no suele aprenderse en los libros. Era cuestión de calzarse los guantes y subirse al ring para poder demostrarlo.

Esa escuela inexplicable lo forjó en la vida misma, más caletense imposible. El “Trompa”, apodo que para él, no requería explicación; pasó por todos las situaciones; vivió a su manera y así, llegó a encontrar la felicidad. A su modo, quizás a contramano de la lógica y sin que le falta pasión.

Sus últimos tiempos no fueron los mejores. Jubilado municipal y con algunos problemas de salud, nunca negó su verdad. Y la expuso a quien quisiera escucharla.

No hace mucho, un homenaje realizado en el gimnasio Mosconi lo mostró erguido, campeón, auténtico. Y quizás ese gesto, resultó el mejor último aplauso.

En un ring, con sonido de campana; con hijos y nieto en la platea. Arce la peleó siempre, a veces en silencio. A veces peleado con él mismo y con el tiempo que dilapidó. Boxindanga, entrenador, remisero, municipal, un tipo caminante de las calles de su ciudad.

TRAYECTORIA

Como amateur peleó con todos y en todos lados, sin medir riesgos y a veces, hasta con dos combates por fin de semana. Cuando los pibes le ganaban a los viejos no dejó ciudad de Santa Cruz por recordar.

Se mostró en Chile y era una figura emergente en los tiempos de Pedro César Duarte y Carlos “Tano” Velázquez.

Como profesional debutó en 1988 en el ex Complejo de Gas del Estado en Pico Truncado noqueando en el último round a Juan Carlos Velázquez.

Y desde ahí sumó una maratón de triunfos ante Ramón Aguila Castillo; Ramónn “Sugar” Páez; Ramón Crespín y Raúl “Pelado” Montesino. En el 89’ Víctor Flores le arrebató su invicto en La Rioja pero su carrera volvió a revitalizarse con triunfos ante el rionegrino Néstor Monge y el también caletense Leopoldo Valdivia. Sufrió reveses ante los chilenos Julio Barría, Oscar Benavidez Muñóz, Juan Carlos González y Pedro Jofré Carrasco.

Una gran noche se dio el 15 de mayo de 1992 en el Complejo “Ingeniero Knudsen” cuando superó por segunda vez por puntos al reconocido chaqueño Faustino Martire Barrios y en 1992, se coronó campeón sudamericano ligero al vencer a José Ramón “Bronca” Soria.

Se despidió en 1994 sumando nombres destacados a su récord: el correntino Rodolfo Rodríguez; Fabián Alvarez y el mendocino Osvaldo Corro quien le arrebató el cinturón continental. Cerró con 18 triunfos (11 antes del límite); 15 derrotas y 5 empates. El “Trompa” boxeador quedará en el recuerdo de su ciudad. Como lo que fue, un campeón de barrio y calle de tierra; capaz de desafiar al mundo.