El excampeón mundial Sergio "Maravilla" Martínez lanzó un curso de boxeo online durante la pandemia del coronavirus, en el que enseñará las técnicas, tácticas y estrategias que le permitieron ser considerado uno de los mejores medianos de los últimos tiempos.

'"Aprendé a boxear con Maravilla' es una propuesta audiovisual, dividida en catorce clases grabadas, que están cargadas en la página web www.maravillamartinez.tv.

La primera clase -libre y gratuita- es apta para todos aquellos que quieran aprender los aspectos básicos de este deporte, por lo que no es necesario tener conocimientos previos.

El curso se propone, mediante clases teóricas y prácticas, explicar los fundamentos del boxeo y revelar algunos de los secretos que le permitieron mantenerse durante décadas en lo más alto.

"En este curso online podrás encontrar consejos y trucos para empezar a boxear como lo hace un campeón. Porque si yo pude, vos también podés. Tenés que creer. Y descubrir tu verdadero potencial. Muchas veces partimos de premisas equivocadas. Pensamos que si nos va mal, somos unos fracasados. Pero no es así. Ser derrotado y ser fracasado no es lo mismo", expresó el quilmeño, de cuarentena en el sur de Madrid.

"El boxeo no es tirar golpes solamente, es el manejo del tiempo y la distancia. De nada sirve pegar 100 si recibís 50. Yo prefiero pegar una vez y que no me golpeen ninguna. Acá sirve ganar 1 a 0. Por eso, en estas clases aprendemos a cuidar la salud ante todo, para eso hay que saber moverse, caminar el ring...", manifestó Martínez.

El excampeón mundial, de 45 años y que vive en la capital española desde el 2000, admitió: "todavía no tengo el rival confirmado, pero yo sigo entrenando, hago mantenimiento tres veces por semana. Estoy bien. Me siento fuerte y soy mejor boxeador que antes. Si Evander Holyfield vuelve a los 57 años, entonces ¿por qué yo no puedo lograrlo? Me llena de motivación ver cómo un campeonazo decide regresar".

Su última pelea data del 7 de junio de 2014, cuando perdió por la vía rápida con el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto en el Madison Square Garden de Nueva York por el campeonato mundial de los medianos.

Capítulos

Round 1

Introducción al Boxeo – Qué es el boxeo. – Porqué tenés que cuidar tu salud. – Tiempo y distancia en el ring. – Definición técnica, táctica y estrategia. – Control psicológico del combate. – Cuerpo en ataque, mente en defensa.

Round 2

El amago, una mentira necesaria.– Importancia del amago.– Estrés físico y mental.– Los golpes más peligrosos

Round 3

El arte de la defensa. -Tipos de defensa: activa y pasiva. – Acción y reacción en el boxeo. – ¿Todos los combates son iguales?.– Cómo llenar los períodos de transición

Round 4

Tips para mejorar tu defensa. – Qué es lo más efectivo para defender.– Cuándo reaccionar a un ataque

– Defenderse en pleno ataque. – Cómo agrandar nuestro ring.

Round 5

El ataque en el boxeo – Definición de ataque. – Diferencia entre ataque y avance. – El arte de engañar sin ser engañado.– ¿Ver tenis sirve para boxear mejor?. – ¿Cuándo es efectivo un golpe?.– Duración adecuada de un ataque. – Peleas históricas recomendadas

Round 6

Los estilos de boxeadores. – Boxeadores defensivos, de ataque y tiempistas.– Cómo detectar el estilo del rival a simple vista.– Porqué yo era un boxeador tiempista.– Cosas que me daban resultado

– Cuáles son los boxeadores más peligrosos.– Trabajar en dos tiempos

Round 7

El ABC del boxeo. – Cuáles son los pasos básicos.– La importancia de conocernos.– Los miedos en el deporte.– El trabajo del entrenador.– ¿Sirve imitar a los grandes? ¿es posible?.– Copiar ideas, un pecado perdonado. – ¿Cuáles fueron mis ídolos?

Round 8

Los Golpes.– Tipos de golpes. – Ejecución práctica del 1-2.– Cómo lanzar jab, directo, uppercut, ganchos y cross.– Errores más comunes en ataque.– Claves para desarrollar el factor sorpresa.– Por qué boxeaba con la guardia baja

Round 9

Los desplazamientos.– Cómo evitar ser blanco fijo.– El amago como aliado.– Claves para ganar efectividad.– Provocar los fallos en el rival.– Así se esquiva un cross y un directo.– ¿Esquivar o anticiparse al golpe?.– Mente, Piernas y Puños

Round 10

El trabajo en las cuerdas.– Cómo trabajar en ataque y en defensa.– Formas de ceder el ataque al rival

– Cintura, bloqueo, desplazamientos.– Tipos de pasos laterales y rotaciones.– Qué hacer cuando el rival espera

Round 11

La psicología de la pelea.– La prisa, madre de los errores.– El refugio mental de los boxeadores.– Ejecución de la idea “cuerpo en ataque, mente en defensa”.– Cómo sacar golpes “señuelos”

– El master plan para ganar.– ¿Sirve perseguir o no a un rival?

Round 11 bis

Cuerpo a Cuerpo.– Cómo pelear en la corta distancia.– Tips para sacar buenos golpes.– Un truquito de Mike Tyson.

Round 12

Las Combinaciones.– Trabajo en la bolsa de boxeo.– Mis combinaciones favoritas.– Nivel básico, medio y experto.– Controlar la distancia para golpear.– Trucos varios

Round 13

Conclusiones Finales.– Reflexiones finales.– Vías de contacto