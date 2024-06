Marcela Pagano anunció su embarazo en redes sociales

Marcela Pagano, diputada nacional por La Libertad Avanza, anunció su embarazo en redes sociales. Lo hizo a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de Instagram. “No veía la hora de poder gritar esta noticia”, señaló la periodista.

“Hola a todos: quiero contarles que estoy felizmente embarazada. No veía la hora de poder gritar esta noticia, pero recién hoy tengo la confirmación después de muchas idas y vueltas con mi salud de que este bebé está bien”, indicó la legisladora en el inicio de su comunicado.

Luego, Pagano agregó: “Como es de público conocimiento, hace mucho congelé óvulos persiguiendo este sueño que hoy por fin ya es una realidad. Claro que debo seguir cuidándome porque este bebito depende 100% de mí”.

“Gracias por tanto cariño que desde esta red siempre me comparten, y desde ya perdón por no poder responder cada mensaje. Mi ansiedad por contarlo era mucha!! Gracias Dios por este milagro. Nunca hay imposibles cuando uno no baja los brazos buscando alcanzar un sueño”, completó.

Vale recordar que a mediados de abril, la ex periodista estuvo varios días internada a raíz de un problema estomacal. El mismo fue desencadenado por un pico de estrés a raíz de un fuerte enfrentamiento dentro del bloque libertario.

Aquel conflicto político se originó en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. El presidente del cuerpo, Martín Menem, había ordenado suspender la reunión convocada para nombrar autoridades porque aseguraban que no había consenso interno para que Marcela Pagano fuera elegida como su presidenta. La ex periodista y Oscar Zago, el ex jefe de la bancada, argumentaron que contaban con la aprobación de Javier Milei y señalaron que la cancelación llegó demasiado tarde, cuando ya se había constituido el quórum de la comisión.

Como los diputados del PRO habían sido contactados por Menem, no bajaron a la reunión y dejaron a los libertarios en amplia minoría. Pagano y Zago aseguran entonces que decidieron ocupar la Presidencia (reservada al oficialismo por su carácter estratégico) porque corrían el riesgo de que los bloques opositores terminen llegando a un acuerdo para nombrar a un legislador de otro espacio.

Menem planteó que desde el punto de vista reglamentario “quien tiene las facultades para citar a una reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla”. Por eso afirmó que la reunión “no se llevó a cabo y como consecuencia, la misma no se encuentra constituida”.

La actitud de Zago y Pagano fue vista por el presidente de la Cámara como un desafío a su autoridad. Pero la interna no quedó ahí. En la reunión de bancada del día siguiente, Zago fue desplazado como jefe de bloque; por eso, días después rompió con el oficialismo y armó un espacio propio junto con otros dos legisladores provenientes del partido MID. El cordobés Gabriel Bornoroni, hombre muy cercano a Karina Milei, fue electo como nuevo titular de la bancada, casi por unanimidad.

Luego, las tensiones con Pagano continuaron porque desde el bloque le exigían que no valide lo actuado por la comisión y permita la nueva elección de autoridades (que finalmente se pospuso por el tratamiento de la Ley Bases).

