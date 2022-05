Marcelo Agrelo logró su primera "pole" en el TC

El piloto comodorense Marcelo Agrelo, con Torino, logró su primera pole position en el Turismo Carretera, categoría que este domingo correrá la quinta fecha de la temporada en el Autódromo Internacional de Termas de Río Hondo.

Un total de 34 carreras tuvo que esperar el piloto del Maquin Parts para lograr este sábado su primera “pole” en la máxima categoría del automovilismo argentino.

Agrelo empleó un tiempo de 1’46”315/1000 y de esa manera fue el más veloz en el circuito de la provincia de Santiago del Estero.

La actividad del TC arrancó con el primer entrenamiento y ya Agrelo había insinuado lo que horas después se le vino ya que había quedado tercero, mientras que en el segundo ensayo, metió a su Torino 12°.

Luego de Agrelo, los diez mejores tiempos de la clasificación se completaron con Santiago Mangoni (Chevrolet), Christian Ledesma (Chevrolet), José Manuel Urcera (Dodge), Julián Santero (Ford), Agustín Canapino (Chevrolet), Juan Bautista De Benedictis (Ford), Esteban Gini (Torino), Gastón Mazzacane (Chevrolet) y Matías Rossi (Toyota).

Tras la clasificación, el “poleman” Marcelo Agrelo habló con la TV Pública y se refirió a lo que le tocó vivir en la anterior fecha, corrida en La Pampa, donde su Torino impactó contra el auto del rionegrino José Manuel Urcera produciéndose un fuerte accidente en la primera serie.

“Fueron semanas muy duras después de Toay, fue una situación la verdad que bastante fea que no se la deseo vivir a nadie. Por suerte no hubo consecuencias físicas, pero no deja de ser una situación muy fea”, afirmó Agrelo.

“Estoy emocionado, agradecido a toda mi familia que ellos son los que se fuman siempre el mal humor cuando uno vuelve de las carreras. A mi señora, a mis nenas, a mi viejo, a toda la gente cercana a mí, que me apoyó mucho durante estas semanas, a todo el equipo que no me deja de apoya. Siempre me dan palabras de aliento así que, nada, son unas fieras. A todos los chicos del Maquin Parts, a todas las publicidades que me siguen bancando en este proyecto, la verdad que super agradecido. Agradecerle a todos ellos que están en los momentos malos, que son los que más cuestan, sabemos que en el automovilismo los momentos buenos son los menos. No lo puedo creer, esto es algo soñado, nos cuesta mucho estar en el TC, se hace un esfuerzo muy grande y la verdad que tener este resultado después de la situación que se vivió en Toay, me tranquiliza y reconforma mucho en lo anímico y un mino para todos los chicos del equipo que trabajaron como locos, porque tuvieron que armar un auto nuevo en menos de tres semanas, para “Manu” y que igual le funcionó perfecto. El Maquin Parts es un equipo bárbaro, me saco el sombrero y felicitaciones a todos ellos”.

Marcelo Agrelo lleva hasta el momento 34 carreras dentro del TC y este sábado para él, su familia y todo el equipo no será solo un día más ya que logró su primera pole position y este domingo irá por más.

“La verdad que siento una emoción tremenda, todavía no termino de caer. Siempre lo charlamos, el TC es sumamente difícil, uno cuando está entre los diez ya está contento porque sabemos lo difícil que es, imaginate lograr una pole. La verdad es algo que todavía no caigo, y quiero tratar de disfrutarlo porque no tenés muchas ganas de disfrutarlo porque ya mañana tenemos las series, pero tratar de disfrutarlo hoy en lo que queda del día y es un día que no me lo voy a olvidar nunca” para cerrar con un efusivo “vamos carajo”.

Este domingo en horas de la mañana se correrán las tres series –Agrelo largará desde el primer lugar junto a Urcera en la batería inicial- y pasado el mediodía la quinta fecha del TC a 25 vueltas o 50 minutos de duración, con transmisión de la TV Pública.

…………………..

Clasificación

1° Marcelo Agrelo (Torino) 1’46”315/1000

2° Santiago Mangoni (Chevrolet) a 0’010/1000

3° Christian Ledesma (Chevrolet) a 0’106/1000

4° José Manuel Urcera (Dodge) a 0’107/1000

5° Julián Santero (Ford) a 0’115/1000

6° Agustín Canapino (Chevrolet) a 0’211/1000

7° Juan Bautista De Benedictis (Ford) a 0’218/1000

8° Esteban Gini (Torino) a 0’273/1000

9° Gastón Mazzacane (Chevrolet) a 0’351/1000

10° Matías Rossi (Toyota) a 0’385/1000