Marcia Larrauri: "la prueba superó mis expectativas"

El fin de semana largo se disputó en la ciudad de Esquel la segunda edición de la competencia denominada "Esquel 360 Bike Fest", que contó con más de 250 ciclistas de toda la región patagónica incluidos varios representantes de Comodoro Rivadavia.

En Mujeres ganó la comodorense Marcia Larrauri, quien ya había ganado la primera fecha del Campeonato Regional disputado en la capital petrolera, en cercanías del autódromo General San Martín.

En esta oportunidad, Larrauri se subió a lo más alto del podio, acompañada por Camila Quintulén y María Oyarzo, de la localidad de El Bolsón.

Sobre el fin de semana deportivo analizó: "La verdad que no conocía el circuito porque no corrí el año pasado, pero superó mis expectativas. No te aburrís en ningún momento, es durísima. La primera subida es re larga y me preguntaba ¿cuándo termina? La verdad superó mis expectativas, y estaba bien señalizado, algo fundamental para los que llegamos a última hora y también mucha gente en el circuito. No había forma de perderse. Muy contenta y por eso mis felicitaciones a todos los organizadores"

Marcia Larrauri, quien ya se había destacado en Comodoro Rivadavia durante la primera prueba de Mountain Bike en el mes de enero, marcó un tiempo de 2h33m17s y grabó su nombre en la placa de la copa Challenger por lo que en la tercera edición del 2022 deberá defender el logro. La comodorense señaló que ya tiene la fecha de la tercera edición marcada en el calendario y que la carrera fue muy dura sobre todo en la primera subida.

"El circuito es muy difícil, muy exigente. La primera subida es tremenda, y luego me preguntaba si habrá otra igual. Fue muy dura, pero buenísima. Y ya la agendé en mi calendario para el año que viene", sentenció la ciclista comodorense.