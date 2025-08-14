Mastantuono: "se me cumple un sueño como futbolista y como persona"

En el día de su cumpleaños 18, el exfutbolista de River fue presentado en el poderoso Real Madrid. “Voy a dejar la vida por esta camiseta”, afirmó.

El talentoso futbolista argentino Franco Mastantuono fue presentado oficialmente en el Real Madrid de España. Este jueves 14 de agosto, el mediocampista cumplió 18 años y, tras hacerse la revisión médica, firmó contrato y brindó su primera conferencia de prensa como flamante jugador del Merengue.

"Es un día muy especial para mí. Se me cumple un sueño como futbolista y como persona, que es llegar a un club como el Real Madrid, el más grande del mundo. Estoy muy contento y quiero transmitir esa alegría con ustedes porque va a ser un día recordado en mi historia", fueron las primeras palabras del futbolista durante su presentación.

El exjugador de River Plate le agradeció el apoyo a su familia y su círculo más íntimo, que lo acompañó durante el evento, además de los directivos que hicieron posible su llegada al club. "Les prometo que me voy a dejar la vida por esta camiseta, que es el sueño que siempre tuve. Hoy se hace realidad, hoy comienza", aseguró. Y cerró con un "¡Hala Madrid!".

Mastantuono firmó un vínculo por seis temporadas con la institución y usará el número 30 en su camiseta.

El joven futbolista confirmó una llamada del técnico español Luis Enrique Martínez para fichar por el París Saint-Germain, y eligió a su compatriota Lionel Messi como el mejor jugador del mundo en este momento, por delante de sus nuevos compañeros en el Real Madrid, Kylian Mbappé o Vinícius Jr.

"Es verdad que varios equipos se han interesado en mí y les agradezco mucho mi respeto a esos equipos. Es muy lindo que se interesen y tuve la suerte de poder hablar con Luis Enrique. Fue muy claro conmigo. Le felicito por el triunfo de anoche, es un gran entrenador que lo demostró este año", aseguró.

Mastantuono eligió el Real Madrid entre los numerosos clubes que siguieron su rápido crecimiento en River Plate y en la sala de prensa de la ciudad deportiva madridista, fue sincero cuando fue preguntado por el que considera mejor jugador del mundo.

"El mejor para mí es Messi. Soy argentino y los últimos años ha sido el mejor jugador", manifestó.

Antes del discurso del argentino, tomó la palabra el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, quien le dio la bienvenida al club. "Hoy es otro de esos grandes días de especial emoción para todos los que sentimos pasión por el Real Madrid. Porque llega a nuestro club uno de los mayores talentos que han emergido en los últimos tiempos en el mundo del fútbol. Hoy damos la bienvenida a Franco Mastantuono", manifestó el mandatario.

Y agregó: "Felicidades porque hoy se hace realidad tu gran sueño, en el día de tu cumpleaños. Has tenido que esperar a cumplir los 18 años para vestir la camiseta del club más querido, admirado, y más laureado del mundo. Hoy es uno de los días más importantes de tu vida y lo es también para tu familia, que te acompaña en este momento: para tus padres y para tus hermanos. Ellos saben bien lo que has tenido que luchar para conseguir llegar hasta aquí".

“Quiero tener una mención especial para River Plate, un club centenario, legendario y uno de los más laureados de Argentina y de América. “Este club, en el que has crecido y te has formado, tiene una vinculación histórica y sentimental con el Real Madrid por muchos jugadores que hemos compartido”, sentenció.