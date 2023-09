Mecha Iñigo, la novia de Charly García que lo engañaría con Pettinato

Recientemente en LAM (América TV) revelaron que Mecha Iñigo, la novia de Charly García, lo engañaría con Roberto Pettinato. La periodista Fernanda Iglesias dio la información y contó detalles del escándalo.

"Se sabe en el ambiente del rock. Es una relación que trascendería la amistad y que sería un romance entre una chica y un músico. Es algo oculto porque ella tiene novio, que es otro músico del rock", introdujo la panelista a modo de enigmático.

"Él, el músico groso, tiene una mente abierta. Lo ha manifestado en muchísimas circunstancias. Él lo va a negar y va a decir que no, pero tengo confirmado que ellos tuvieron, y quizás todavía tienen, una relación que va más allá de la amistad", agregó. Y reveló finalmente que los involucrados en este escándalo eran Pettinato y García: "Él graba un disco en Nueva York que se llama ‘Petinatto plays García’, tipo un homenaje y lo que me contaron es que la plata para grabar ese disco viene de la caja de Charly".

"A mí me dijeron una frase bastante cosa, la digo como me dijeron: ‘Culear, culearon'", cerró.

Mecha Iñigo fue modelo, tiene actualmente 35 años y lo conoció a Charly García a los 18 a través de un casting para sus shows. En una entrevista que dio para La Nación años atrás, Mecha contó: "Yo estaba todo el tiempo con él, pero porque quería hacer bien el trabajo. La lista de temas de los shows y las cosas cambiaban todo el tiempo, así que yo me quedaba pegada a él para no equivocarme. Entonces surgió el personaje de la talibana".

Respecto a la diferencia de edad entre ellos dijo: "Mi relación con él siempre fue re natural. Siento que no tiene edad, podés hablar de todo. Hay cada boludo de 20 con el que no podes hablar de nada… De chica siempre estuve relacionada con gente más grande. Es amor. Es compañerismo, admiración y muchas cosas más. Me gusta mucho estar con él y trato de que estemos bien los dos. Es como el amor en general, en todas sus facetas".

Y destacó: "Es un vínculo casi energético. Sentís que el destino te lleva. No te digo que somos uno, pero él es parte de mí y yo soy parte de él". Tal es así que, desde que se conocieron, Mecha y Charly no se separaron más, compartieron diversos momentos y ella fue un gran sostén para ayudarlo a transitar sus problemas de salud.