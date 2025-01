Si ha habido una sensación dentro de la última cosecha de películas de cine fantástico y de terror, esta ha sido, sin duda, “Médium”, la segunda película de Damian McCarthy. El cineasta irlandés regresa con un film en el que confirma muchas de las virtudes apuntadas en su ópera prima. Un depurado sentido del suspense y la atmósfera, el mimo puesto en la creación de los personajes, el protagonismo de muñecos inanimados y la exploración de la fina membrana de la coexistencia entre nuestro mundo y el sobrenatural son de nuevo las bases sobre las que se sustenta una propuesta que parte de un punto de partida harto sugerente: el esclarecimiento del asesinato de una mujer por parte de su hermana invidente, quien se valdrá de sus dotes como vidente para descubrir al asesino y las causas que le empujaron a cometer el crimen.

“Durante la pandemia, como todo el mundo, estuve encerrado y me dediqué a escribir todo el tiempo”, cuenta McCarthy. “Así que escribí tres guiones a la vez, sólo para pasar el tiempo y mantenerme ocupado. ¿Y qué podía realizar teniendo un presupuesto bajo? Sabía que podría obtener una pequeña cantidad para realizar “Médium”, por lo que tendría que rodarse en una sola localización y con no muchos actores. Así que debía tratar de hacer la película lo más simple posible. Tenía muchas ideas diferentes que eran buenas para cortometrajes, pero no quería hacer más cortos. Lo que decidí fue tomar todas estas ideas que realmente me gustaban y encontrar una manera de tejerlas en una misma narrativa. Es decir, encontrar una manera de contar todas estas pequeñas historias que me gustaban, pero como un largometraje”.

“Digamos que la historia fue escrita específicamente para la gran casa donde se desarrolla toda la trama”, añade. “Siempre digo que si no hubiera podido obtener permiso para filmar en esa casa no habría hecho la película, ya que creo que es una ubicación muy interesante y bastante oscura en su interior. Así que, básicamente, lo que intentamos hacer al contar nuestra historia fue tratar de mantener la mayor cantidad posible de esa oscuridad. En este sentido “Médium” es una película de terror muy básica: intentas llenar una habitación con esas sombras oscuras solo para que mires hacia ellas y la imaginación comience a ver cosas en la oscuridad. Supongo que también es una elección estilística que se presta más a una historia de fantasmas cuando tienes esos pequeños focos de luz rodeados de toda esa oscuridad”.

Género: Terror

Origen: EE.UU.

Título original: Oddity

Año: 2024 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 38 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Guión y dirección: Damian Mc Carthy

Producción: Katie Holly, Evan Horan, Mette-Marie Kongsved, Laura Tunstall

Música: Richard G. Mitchell

Fotografía: Colm Hogan Montaje: Brian Philip Davis

Reparto:

Gwilym Lee (Ted Timmis), Carolyn Bracken (Dani / Darcy), Tadhg Murphy (Olin Boole), Caroline Menton (Yana), Steve Wall (Ivan), Jonathan French (Declan Barrett)