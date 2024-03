Milei mandó los trolls a atacar a Villarruel por la sesión del DNU

La relación entre Javier Milei y Victoria Villarruel llegó a su punto más tirante luego de que el presidente mandara a los trolls a atacar a su vice por haber convocado la sesión en el Senado que este jueves podría rechazar el DNU, lo cual significaría una derrota política para las políticas que impulsa el mandatario, donde descalifica livianamente a quienes piensan distinto. Si no están con él, no apoyan el cambio es su latiguillo.

La Política Online anticipó en exclusiva que el mayor temor de Villarruel era enojar a los trolls, que en el gobierno de Milei fueron premiados hasta con cargos públicos. El troll en jefe, Juan Doe, es el director de comunicación digital y responde a Fernando Cerimedo.

Santiago Caputo, el líder del Grupo Marlboro, también tiene incidencia en la comunidad del bosque, que trabaja en el call center que armaron en el ahora ex Salón de las Mujeres de Casa Rosada, devenido en salón de los Próceres. A él se refirió el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cuando señaló aquello de que le habían hecho llegar que “sacarían los tanques” contra él por su postura de defensa de los intereses provinciales.

"Villarruel tiro un all in en el casino. Se mandó sola para que se trate el DNU. No sale y hay que colgarla en la Plaza", amenazó TDM, uno de los integrantes de la comunidad del bosque.

"Bueno, está la firma de Villarruel para tratar el DNU mañana en el Senado. Se mandó sola, eso quiere decir que tiene los votos para aprobarlo... no? Los votantes de Milei esperamos que sí", amenazó Usdtermo, la cuenta que en las redes vinculan al diputado provincial Agustín Romo, pese a que él lo niega.

"Espero que Villarruel tenga los votos para convalidar el DNU porque si llamó a sesión sin tenerlos... mamita", dijo El Trumpista, que también pertenece a la banda del Counter.