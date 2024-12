Millonaria multa por violar la ordenanza de pirotecnia cero

La sanción económica asciende a 6 millones de pesos y le fue impuesta por el Juez de Faltas de Caleta Olivia, Daniel Aybar, a una familia de la comunidad zíngara de apellido Esteban que, para celebrar la llegada de la navidad, en los primeros minutos del miércoles hizo estallar una gran cantidad de pirotecnia lumínica y de estruendo en medio de la calle Don Bosco, zona del barrio Güemes.

Las autoridades municipales ya habían advertido a través de diferentes medios periodísticos y canales informativos oficiales que se iban a aplicar fuertes multas a quienes no respetaran la ordenanza Nº 6215 que está en vigencia desde el año 2019, por la cual se establece que en esta ciudad está terminantemente prohibido el uso de pirotecnia, por los efectos nocivos que causa a la salud de las personas, a las mascotas y al medio ambiente.

La prohibición de venta y uso abarca a los artefactos de estruendo y lumínicos (en algunos caso cumplen doble función) y solo se exceptúa a aquellos considerados inofensivos como los que producen chispitas, es decir las estrellitas.

La violación a la normativa de “pirotecnia cero”, fue denunciada por referentes de la protectora de animales “Patitas de Vida” que aportó un video del impresionante estallido de decenas de artefactos a unos veinte metros de altura y por varios minutos, los cuales generaron un gran resplandor multicolor y ruidos.

Además, el Juez de Faltas también recibió videos de la misma escena aportada por otros vecinos y admitió que hubo otras tres denuncias denuncias de uso de pirotecnia de gran poder en otros barrios, pero no estuvieron direccionadas a alguien en particular, por lo cual no se pudo identificar a los responsables.

Aybar tenía previsto hacer llegar en la tarde de este jueves una cedula de notificación a la familia zíngara de referencia y no se descartaba que pudiera requerirse un allanamiento de domicilio ante la sospecha de que existieran más artefactos almacenados en el mismo lugar para ser usada con la llegada del año nuevo.

El funcionario municipal también dijo que es improbable que la pirotecnia de alto poder haya sido adquirida en comercios locales ya que sus propietarios saben a las multas que se exponen, por lo cual se cree que haya sido comprada en Comodoro Rivadavia donde está autorizada (allí los estallidos generalizados se extendieron por casi cincuenta minutos) o bien en distribuidoras de otros lugares del paìs a través de sistemas on line y se reciben por encomienda.