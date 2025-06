Mirtha Legrand elogió a Cristina y dudó de las cifras de Bullrich

Durante la emisión de su último programa, la Chiqui aseguró que la gente no se olvida de CFK y que es impresionante el apoyo.

Mirtha Legrand volvió a generar repercusión con sus comentarios durante su programa del sábado por la noche. En esta ocasión, la conductora apuntó contra las cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Seguridad respecto a la multitud que se concentró recientemente en Plaza de Mayo en apoyo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Legrand cuestionó los números brindados por Patricia Bullrich, actual titular de la cartera de Seguridad, quien había estimado en 45 mil la cantidad de personas presentes. “La gente no olvida a Cristina, la siguen bancando mucho. Bullrich –por la ministra de Seguridad– dijo que eran 45 mil en Plaza de Mayo, pero eran muchísimas más”, expresó durante una charla con sus invitados.

Con énfasis en la masividad de la convocatoria, la conductora continuó con una reflexión marcada por su impresión del evento: “Pero señores, la gente, la gente no lo ha olvidado porque lo que fue de ayer, Plaza de Mayo y todo el centro y toda la ciudad, siempre impresionante. Qué impresionante”.

Fiel a su estilo directo, Legrand insistió en su mirada crítica hacia la estimación oficial: “¿Qué pensó Bullrich, dijo que había 42.000, 45.000? Había muchísima más gente, mucha, mucha gente”.

Las declaraciones de Mirtha no pasaron desapercibidas, especialmente por tratarse de una de las figuras más influyentes y longevas de la televisión argentina, que no suele expresarse de manera tan frontal sobre cuestiones de coyuntura política. Su postura no solo generó revuelo en redes sociales, sino que también evidenció el peso simbólico que aún conserva la figura de Cristina Fernández en una parte significativa de la ciudadanía, a pesar del paso del tiempo y de los cambios en el escenario político nacional.