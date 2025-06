Soledad Silveyra reveló que volvió a tener sexo: "¡15 años sin verle la cara a Dios!"

Soledad Silveyra vive un momento pleno en su vida personal. A los 73 años, la reconocida actriz de grandes novelas y obras de teatro vive un romance a distancia con José Luis Vázquez, un empresario gastronómico radicado en Búzios, Brasil, con quien comenzó una relación durante el 2023.

Aunque los separan varios kilómetros, el vínculo crece día a día y, según ella misma contó, le devolvió la pasión y el deseo tras muchos años de haber dejado el sexo en pausa.

Invitada a DDM (América), Solita dejó a todos con la boca abierta al hablar sin filtros sobre la primera noche de intimidad que vivió con su pareja luego de más de una década sin encuentros sexuales. “Le mando un mensaje a mi hermano. ‘Estoy muy nerviosa, ¿qué hago?’. No sabés lo nerviosa que estaba. Hacía 10 años, 15 años que no le veía la cara a Dios“, lanzó entre risas, provocando la carcajada generalizada en el estudio.

Fiel a su estilo espontáneo y sin tapujos, la actriz continuó relatando con humor los detalles de esa experiencia: “Yo no hablo una palabra de portugués, no les entiendo nada, entonces les dije: ‘¿chicas, no me acompañan a una farmacia para comprar un lubricante?’”, recordó divertida.

Con sinceridad y ternura, Silveyra concluyó: “Llega el momento, me pongo el lubricante, y fue una noche maravillosa”.

Pero esta no fue la única vez que se refirió al redescubrimiento de su sexualidad en la madurez. A principios de este mes, en una entrevista con Juana Viale, la actriz habló abiertamente sobre cómo es hacer el amor a los 73 años. “Yo tengo un festejante en el sur de Brasil. Había dejado de mirar a los hombres, y él de alguna manera me despertó. ¡Los dos nos despertamos!”, compartió emocionada.

En ese mismo diálogo, confesó que desde que se convirtió en abuela había perdido la libido, pero que la conexión con Vázquez la ayudó a reconectar con el deseo. “Es muy lindo porque hace bien el amor, hace bien el orgasmo, a las señoras de mi edad se los recomiendo. Pero bueno, no es fácil tampoco encontrar un hombre: yo tengo siete tres (73), él tiene siete cuatro (74). Es muy lindo lo que nos pasa, ¿sabés? ¡Sentirnos adolescentes! Es como volver atrás muchos años... Y es maravilloso”, expresó quien a lo largo de su vida tuvo romances con personajes notorios como el escritor e intelectual David Viñas y el político Chacho Alvarez.