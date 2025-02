Morena Rial era quien organizaba los robos: "Se presentaría un evadido"

Morena Rial continúa detenida desde principios de febrero luego de ser involucrada como cómplice de un robo. Sin embargo, ahora habría salido un testigo de la causa que asegura que la hija de Jorge Rial sería quien los organizaba.

Según dio a conocer Luis Ventura en A la Tarde (América TV), alguien del entorno de la joven le envió: "Se presentaría un evadido que va a declarar que la que armaba los robos era justamente ella, y el evadido que no se nombra sería el actual de Morena".

Entonces, esta persona le explicó su modus operandi: "Se contactaba con los partícipes de lo que eran estas salidas vía redes sociales y los hacía venir a Buenos Aires desde donde partían todas las acciones. Vas a ver que no me equivoco".

La carta que escribió Morena Rial

Luis Ventura mostró la carta que escribió Morena Rial desde la cárcel para expresarse en medio del escándalo.

El periodista Lucas Bertero dio la información el lunes en Mañanísima (El Trece) y detalló: "En las próximas horas va a hablar Morena Rial a través de una carta escrita de puño y letra por ella. Va a ser leída por una persona allegada a ella".

"Tiene muchas ganas de expresarse, de que la gente sepa su versión, de contar su arrepentimiento. Me hablan de una carta muy sentida, realmente desde el dolor de una madre que cometió un error y lo admite. Está desesperada por recuperar su libertad", sumó.

"Lo que a mí me dicen es, primero que una de las personas sería femenina la que va a leer la carta, es una amiga. Lo cierto es que esto no la puede perjudicar bajo ningún punto a Morena porque es una carta informal. No es un documento, ni un escrito, es una carta porque ella tiene la necesidad de hablar. Ella sabe todo lo que está pasando afuera. Obviamente sabe que esto es un caso mediático y que es la persona más buscada en Internet hoy por hoy", concluyó Bertero.