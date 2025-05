Morena Rial recordó su infancia y apuntó contra su madre adoptiva

La hija de Jorge Rial relató cómo su padre les contó a ella y a su hermana que eran adoptadas y hundió a la mujer que las maltrató desde niñas.

En una nota cruda y sin filtros con LAM, Morena Rial volvió a poner sobre la mesa su dura infancia. A corazón abierto, la joven de 26 años se refirió al modo en que su papá, Jorge Rial, les contó a ella y a su hermana Rocío que eran adoptadas. Un tema que, según aseguró, nunca fue un secreto en su casa.

“Yo lo supe siempre”, aseguró Morena a Santiago Riva Roy, recordando que su padre naturalizó el tema desde el principio. “Mi papá siempre nos dijo eso. Nos dijo que había mucha maldad en la calle, en el colegio. Aparte, la exposición”, señaló la influencer.

Morena sostuvo que Jorge no podía esperar a que sus hijas se enteren de su origen por “alguien de la calle". “Mi papá siempre nos inculcó eso desde chiquitas. Éramos adoptadas”, sostuvo, dejando en claro que Jorge Rial priorizó su bienestar emocional antes de exponerlas a rumores y comentarios malintencionados.

Y a la hora de describir a Silvia D´Auro, su madre adoptiva, el gesto de Morena se endureció. Morena fue tajante. “Yo creo que siempre fue un monstruo. Desde el minuto cero. No cambiás de la noche a la mañana”, disparó, retratando una relación que nunca logró sanar y que, según su visión, estuvo marcada por el dolor y la incomprensión.

“Todo el mundo dice que tenía problemas psiquiátricos. Desde mi punto de vista, supongo que sí, pero no era algo que trataba, me parece. No tengo idea qué le pasó por la cabeza”, confesó, aún afectada por la mujer que las maltrató y luego abandonó.

Es más, para ella, D’Auro usó a Morena y Rocío para retener a su padre. “En su momento le sirvió de escudo para que no se termine la relación con mi papá. La pudo llevar varios años más volviéndolo loco. Éramos el intermedio de ellos dos para que no se rompa la relación, que ya estaba rota”, reflexionó, dejando en evidencia el lugar incómodo que ocupó durante años.