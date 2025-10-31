Muerte del soldado: quién era y qué dijo el Ejército Argentino

El hecho ocurrió en una pileta mientras realizaba una práctica de natación. La Justicia investiga las causas del deceso, que fue caratulado como “muerte dudosa”.

Un miembro del Ejército Argentino falleció este jueves a la mañana en Bariloche, mientras participaba de una práctica de natación en el club Los Pehuenes, ubicado sobre la Avenida Pioneros a la altura del kilómetro 7,6. El joven se descompensó en plena actividad y debió ser asistido por sus compañeros, quienes le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar.

En un primer momento, lograron estabilizarlo, pero volvió a descompensarse poco después. Fue trasladado en una ambulancia del Ejército al Hospital Privado Regional (HPR), donde los médicos continuaron con las tareas de reanimación, sin éxito. La causa fue caratulada como “muerte dudosa” por el Ministerio Público Fiscal, que ordenó la realización de una autopsia.

Horas después, el Ejército Argentino confirmó oficialmente la identidad del fallecido. Se trata del cabo Ulises Hernán Rivas, de 27 años, quien se desempeñaba en el Regimiento de Infantería de Montaña 10, con asiento en Covunco, Zapala. Según informó la fuerza, Rivas se encontraba en Bariloche como parte de su curso de especialización como cazador de montaña.

Comunicado del Ejército Argentino

A través de un mensaje difundido en sus redes oficiales este viernes a las 14, el Ejército expresó: “Con hondo pesar informamos el fallecimiento del cabo Ulises Hernán Rivas, durante una actividad del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento”.

El comunicado también indicó que “las circunstancias de lo ocurrido son materia de investigación por parte de la Fiscalía de Turno del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Río Negro” y que “la fuerza se encuentra colaborando actualmente con la autoridad judicial”. Luego se conoció que la causa pasó al fuero federal.

Además, la institución militar destacó: “El Ejército Argentino expresa sus condolencias a los familiares, camaradas y amigos del cabo Rivas, honra su compromiso y dedicación en el cumplimiento del deber, y reza por su eterno descanso”.

Embed Con hondo pesar informamos el fallecimiento del cabo Ulises Hernán Rivas, durante una actividad del servicio. Acompañamos a su familia, amigos y camaradas en este difícil momento.#QEPD#EjércitoArgentino@MinDefensa_Ar pic.twitter.com/xJSknMLMEb — Ejército Argentino (@Ejercito_Arg) October 30, 2025

La investigación judicial

En un primer momento, la fiscal general Betiana Cendón tomó intervención y dispuso la autopsia del cuerpo, junto con otras medidas para determinar las causas de la muerte. Sin embargo, horas más tarde, la investigación pasó al fuero federal, que continuará con las actuaciones.

Las pericias forenses y los testimonios del personal que se encontraba presente en el entrenamiento podrían ser claves para establecer qué provocó la descompensación que terminó con la vida del joven militar.