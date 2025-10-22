Tras más de veinte días de búsqueda, apareció el comodorense Emiliano Evans

El estudiante de 29 años, que había sido visto por última vez en Bariloche, se presentó por sus propios medios en una comisaría de Cafayate. Su madre confirmó que se encuentra en buen estado de salud y agradeció el apoyo recibido durante la búsqueda.

Después de más de veinte días de intensa búsqueda en distintas provincias de la Patagonia, este miércoles se confirmó la aparición de Emiliano Evans, el joven oriundo de Comodoro Rivadavia que había sido visto por última vez el pasado 2 de octubre en Bariloche.

La noticia fue comunicada por su madre, Roberta Gambini, a través de las redes sociales. “Queremos informar que Emiliano se presentó en una comisaría en Cafayate, Salta. Él está bien. Agradecemos de todo corazón el apoyo de toda la comunidad, ya que sin ustedes no hubiésemos podido encontrarlo”, expresó.

Evans, de 29 años, reside desde hace seis años en El Bolsón y estudia la Licenciatura en Diseño Artístico y Audiovisual en la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN). A comienzos de octubre había viajado a Bariloche para participar de una actividad académica en el Gimnasio Municipal N°3.

Según informaron fuentes policiales, el joven decidió retirarse del lugar tras un incidente en el que se le impidió ingresar con su gata —que solía acompañarlo a todas partes— y expresó que buscaría alojamiento en otro sitio. Desde ese momento no volvió a tener contacto con su familia ni con sus amigos, lo que motivó la denuncia por desaparición radicada por su hermano en la Subcomisaría 80 del barrio San Francisco.

Durante las semanas siguientes, las tareas de búsqueda se extendieron a distintas provincias luego de que la Policía de Río Negro registrara una posible presencia suya en Catriel, a más de 600 kilómetros de Bariloche. La pista derivó en un operativo conjunto que incluyó la colaboración de fuerzas de seguridad de Mendoza y otras jurisdicciones.

Finalmente, este miércoles, su familia confirmó que Emiliano se presentó voluntariamente en una comisaría de Cafayate, en la provincia de Salta. “Está bien”, señalaron sus allegados, aliviados por el desenlace positivo de una búsqueda que había mantenido en vilo a toda la región.