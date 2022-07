Murió la modelo brasileña que se unió a las fuerzas ucranianas 

Tres semanas después de unirse a las fuerzas de Ucracia, Thalita do Valle, de 39 años, falleció en combate durante un ataque con misiles rusos en Kharkiv.

Una ex modelo brasileña que se unió a las fuerzas armadas de Ucrania, como francotirador de élite, murió durante un ataque ruso con misiles. El hecho sucedió el 30 de junio pero recién ahora la familia de Thalita do Valle informó la muerte de la ex modelo de 39 años y, según explicaron, quedó inmovilizada en medio de fuertes explosiones durante un ataque aéreo.

La mujer había publicado videos en su canal de YouTube sobre su estadía en Ucrania y también que documentó su experiencia previa en Irak, donde se entrenó como francotirador con los peshmergas en la región independiente del Kurdistán.

Theo Rodrigo Viera, hermano de la ex modelo, comentó a medios locales que ella quedó atrapada en un búnker en Kharkiv en medio de fuertes bombardeos rusos y murió asfixiada. “Thalita siempre se involucró en misiones humanitarias con la legión extranjera de algún país o aquí en Brasil; siempre la conmovió el sentimiento de salvar personas y animales", afirmó el hombre.