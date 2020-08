Nadal: "estoy encantado de poder volver de a poco a la normalidad"

El tenista español Rafael Nadal, considerado el mejor de la historia sobre polvo de ladrillo con una colección de 12 títulos en Roland Garros, reveló este viernes que "trabaja duro" para que su cuerpo esté "listo" y "ser competitivo" cuando regrese al circuito, interrumpido desde marzo último por la pandemia de coronavirus.

No obstante, no aclaró si lo hará el mes próximo en la gira en Estados Unidos o si esperará al inicio de los torneos en Europa.

"Estoy encantado de poder volver de a poco a la normalidad. Es un momento para ser responsable y hacer las cosas lo mejor posible. Estoy trabajando duro para intentar tener mi cuerpo listo y ser competitivo en el regreso al circuito", expresó Nadal, de 34 años, en declaraciones formuladas en su Academia en Mallorca, según consignó la agencia de noticias DPA.

Nadal, ganador de 19 títulos de Grand Slam, uno menos que el suizo Roger Federer, quien posee el récord, se apresta para regresar al circuito, aunque no precisó si lo hará el mes próximo, con los torneos que se jugarán en Nueva York; el Masters 1000 de Cincinnati, a partir del 22 de agosto; el US Open, desde el 31 de agosto.

El español, entrenado por su amigo y extenista Carlos Moyá, también nacido en Mallorca, no está confirmado para la gira sobre cemento en los Estados Unidos, y lo más probable es que su regreso al tenis se produzca en los torneos en polvo de ladrillo que se jugarán en Europa a partir del 8 de septiembre, una vez que haya terminado el US Open.

Nadal estaría de regreso para la gira que incluirá Kitzbuhel, Madrid, Roma y Roland Garros, algo que seguramente anunciará en los próximos días, siempre y cuando no surjan novedades o cancelaciones, como sucedió el martes último cuando se anunció que el tenis no regresará el 14 de agosto en Washington, torneo que fue suspendido en forma definitiva.

GARBIÑE MUGURUZA JUGARA EL US OPEN

La tenista española Garbiñe Muguruza, ex número uno del mundo, anticipó que está dispuesta a jugar el US Open, que por el momento está programado entre el 31 de agosto y el 9 de septiembre, siempre y cuando se reinicie la actividad que permanece interrumpida desde marzo a causa de la pandemia de coronavirus.

"Entiendo que haya sensaciones mixtas, entre jugar el US Open o no, es una situación difícil y las circunstancias no son las más adecuadas ni las mismas que existían antes. En mi caso lo mejor será jugarlo porque soy una competidora nata y me gustaría competir", subrayó la española de origen venezolano, en declaraciones que consignó la agencia de noticias DPA.

Muguruza, de 26 años, conquistó siete títulos en su carrera, los más importantes en Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017, y alcanzó el número uno de la WTA el 11 de septiembre de 2017, siendo que en el último ranking difundido ocupa el puesto 16.

"Comencé el año muy motivada, con muy buenas sensaciones y tuve que parar por la pandemia. Tengo muchas ganas de volver, más allá de que jugaremos sin público en los partidos y otras precauciones", añadió Muguruza, quien en febrero fue finalista del abierto de Australia y perdió con la estadounidense Sofía Kenin por 4-6, 6-2 y 6-2.

"Creo que después de este largo receso será complicado el regreso y habrá muchos resultados sorpresivos. A cada una de las tenistas le debe haber afectado de manera distinta todo esto, es algo lógico", sentenció la española, entrenada por la ex tenista aragonesa Conchita Martínez.