Francisco Cerúndolo avanzó a 8vos. de final del Masters 1000 de Miami

El argentino le ganó al ruso Daniil Medvedev por 6-0, 4-6 y 7-5, logrando así su primera victoria del año contra un “Top Ten’ del ránking de la ATP.

El argentino Francisco Cerúndolo derrotó este lunes al ruso Daniil Medvedev, clasificándose a los octavos de final del Masters 1.000 de Miami (Estados Unidos), donde mantiene su idilio con el torneo.

Cerúndolo, actual 19 del mundo, firmó su primera victoria de 2026 contra un 'Top 10' del ránking ATP. Medvedev (n.10) venía de ser finalista en Indian Wells, donde eliminó al español Carlos Alcaraz en semifinales. También de conquistar los torneos de Brisbane y Dubai.

Pero el argentino se deshizo del ruso por 6-0, 4-6 y 7-5 en una montaña rusa de 2 horas y 17 minutos.

Es la cuarta vez que Cerúndolo avanza a octavos de final en Miami, donde el porteño se dio a conocer en 2022 al llegar a las semifinales en su debut. Es el único argentino que ha disputado tres veces los cuartos de final en este torneo.

En octavos, Cerúndolo se enfrentará al francés Ugo Humbert (n.34). El argentino ha ganado el único precedente entre ambos, en la tierra de París en los Juegos Olímpicos de 2024.

Este lunes, el argentino fulminó a Medvedev en el primer set con un 6-0 en 22 minutos. Al moscovita no le salió nada bien en esa primera manga: ganó solo 10 puntos, cometió 12 errores no forzados y perdió las tres bolas de 'break' que enfrentó.

Cerúndolo parecía dispuesto a barrer a Medvedev cuando arrancó el segundo set con otro 'break' y 2-0; pero el ruso despertó, le devolvió el quiebre y encontró el orgullo perdido.

Con 4-3 a favor, el argentino necesitó al fisioterapeuta tras un aterrizaje un poco forzado. Al volver ya no fue el mismo, concedió otro juego y el ruso se apuntó el set por 4-6.

Ambos se resarcieron para un último set muy batallado que parecía destinado a un desempate. Pero con 6-5 y al resto, Cerúndolo tuvo una bola de partido que se apuntó con una descorazonadora doble falta de su rival.