Nancy Pazos destrozó a Mariana Brey: "empezaste a leer el diario ayer"

Es que hace varios días que la tensión entre Nancy Pazos y Mariana Brey se respira en el aire, sobre todo luego del tenso cruce en A la barbarossa, donde tomaron distintas posturas sobre los hechos ocurridos en la Plaza Congreso.

Ante esto, teniendo en cuenta que la integrante de Duro de Domar bancó las balas de gomas y gases lacrimógenos contra el pueblo, su colega no dudó en salirle al cruce. Tanto es así que incluso luego de la tensión del aire dio una nota en la que siguió disparando sin piedad.

“Hoy tuve que discutir con una pelotu... porque no hay otra manera de explicarlo. A esta altura, ya no hay otra manera. A mí me gusta debatir con gente que no piensa como yo pero con ignorantes me cuesta mucho, me sale lo peor de mi soberbia”, comenzó diciendo muy caliente en diálogo con Puro Show.

La bronca que acumula es tal que, aún a una semana de los hechos, siguió apuntando contra su colega por sus dichos: “Me parece que es un papel que no le hace bien a los medios. Nosotros trabajamos con información sensible y del poder. Vos siempre al poder le tenés que descreer (lo te que dice). Siempre tiene que haber más de una fuente”.

Para colmo, la tildó de partidaria: “Una cosa es ser vocero del gobierno y otra es ser periodista. Tenés que contextualizar, decir que a veces las cosas no son verdad. Yo no tengo problema en discutir con alguien que no piensa como yo pero se me hace difícil discutir con alguien que no piensa como yo, pero no tiene un contexto”.

“A veces les molesta que tenga que explicar las cosas, tengo que hacer docencia porque muchos opinan desde una verdad de TikTok. A veces me canso, soy humana. Veo mucho pel... (en los medios) y es difícil cuando tenés que contestar algo que es absurdo. Empezaste a leer el diario ayer”, cerró Nancy Pazos muy caliente por la interna con Mariana Brey.