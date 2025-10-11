Nico Vázquez y Dai Fernández, el romance que sacude al teatro

Tras su separación de Gimena Accardi, el actor habría iniciado una relación con su compañera de elenco en “Rocky”.

El rumor de una nueva pareja en el mundo del espectáculo sacudió la escena teatral porteña. Según contó Yanina Latorre en SQP, programa que se emite por la pantalla de América TV, Nico Vázquez estaría viviendo un incipiente romance con la actriz Dai Fernández, su compañera en la obra Rocky.

La periodista aseguró que el vínculo entre ambos “explotó hace 15 días”, en medio de un momento personal muy sensible para el actor tras su reciente separación de Gimena Accardi. Asimismo, explicó que la conexión entre Vázquez y Fernández se fortaleció durante las funciones, donde las largas jornadas de ensayo y las horas compartidas en camarines generaron un vínculo especial.

“Hace quince días que se conocen sus cuerpos”, lanzó con ironía la conductora, remarcando que la relación habría pasado de la amistad al terreno amoroso. El entorno de Vázquez, según reveló la periodista, confirma que la cercanía con Dai se volvió evidente y que ella se convirtió en una presencia constante en la vida del actor.

En el teatro, muchos ya notaban una química particular entre ellos, que fue aumentando a medida que ambos atravesaban procesos personales complejos.

En el caso de Nico, su ruptura con Accardi -tras 18 años de relación- fue un golpe duro. La filosa panelista detalló que el actor había intentado recomponer el vínculo, pero una infidelidad de suexpareja aceleró el final. Aconsejado por su terapeuta, finalmente decidió enfocarse en su bienestar emocional y, en ese camino, Fernández apareció como una figura clave.

Por su parte, la actriz también atravesaba una separación reciente: puso fin a su relación de siete años con Gonzalo Gerber, el bailarín con quien ganó el Bailando junto a Flor Vigna. Según allegados, la crisis entre ambos se había agravado por la exposición mediática y los rumores sobre su cercanía con Vázquez.

Mientras tanto, el actor prefiere mantener la reserva. “No quiero hablar de mi vida privada. Si tengo algo, se van a enterar porque nunca me escondí”, declaró a Puro Show, programa que sale por Eltrece. No obstante, en los pasillos del teatro muchos aseguran que la pareja ya estaría pensando en blanquear la relación antes de fin de año.

Entre confidencias, rumores y silencios, el romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández promete seguir siendo uno de los temas más comentados del ambiente artístico argentino.