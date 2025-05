Nicolás Moscardini se quedó con la victoria en el TC Pista

Excelente fin de semana para Nicolás Moscardini en Termas de Río Hondo. De principio a fin demostró un gran funcionamiento en el Ford del Martínez Competición y logró una victoria más que deseada porque, si bien se había llevado el triunfo en Viedma, luego no tuvo regularidad y perdió muchos lugares en el campeonato del TC Pista.

Moscardini largó a la par de Joaquín Ochoa, pero lo hizo por el lado de afuera. Allí, y con una linda maniobra, superó al piloto de Dodge y luego lideró de principio a fin una final, que no parecía nada sencilla sobre todo por los nombres que estaban adelante. Sin embargo, el de La Plata fue contundente y en el relanzamiento se adueñó del ‘1’.

1° Moscardini, que sumó su segunda victoria en 35 carreras. Ochoa venía en la 2° colocación, pero tuvo una pequeña falla y perdió varios lugares (llegó 10°). Finalmente, el escolta fue Gabriel Gandulia, con un Ford del Moriatis Competición, a una diferencia de 1.745 milésimas, informó la ACTC.

El rawsense Lucas Valle completó el podio, con el Dodge del RV Racing,a una distancia de 4.344/1000. 4° ubicación para Thomás Ricciardi, con el Ford del RUS MED Team, 5° el cordobés Marco Dianda y 6° Jorge Barrio, con un Chevrolet. Gastón Iansa, Marcos Castro, Luciano Cotignola y Rodrigo Lugón debieron abandonar.

Valle, luego de la final afirmó:”Contento. No clasificamos como queríamos, pero bueno, trabajamos con todo el equipo para tener buen ritmo. Fue una carrera durísima. Feliz por los puntos, porque veníamos de La Pampa, que no pudimos correr. Sirve para enderezar un poco el rumbo, ahora esperemos que Facu (Ardusso) logre un buen resultado para el equipo”.

Gandulia logró su segundo podio:“Arrancamos bastante mal el año y ahora por suerte funcionamos bien. Las primeras vueltas me cuestan, pero me pude defender bien y después tuvimos buen ritmo. Le agradezco mucho al equipo y a los sponsors, que siempre apoyaron cuando las cosas no salían”.

Moscardini y su descargo después de la victoria: “Iba muy concentrado y presionado también; necesitaba este resultado. Le agradezco mucho al equipo, que me dan muchísima confianza. La pasé muy mal estas dos semanas y ahora por lo menos estamos entre los primeros 12. Hay que agachar la cabeza, laburar y sumar puntos. Vamos a seguir peleando”.

Pasó la quinta fecha del TC Pista en el Circuito Internacional Termas de Río Hondo. El próximo 31 de mayo y 1° de junio, en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, se disputará el 6º compromiso del año.

.....................

Panorama - 20 vueltas

1º Nicolás Moscardini (Ford) 38'30’’905/1000

2º Gabriel Gandulia (Ford) a 1'745/1000

3º Lucas Valle (Dodge) a 4'344/1000

4º Thomás Ricciardi (Ford) a 7'111/1000

5º Marco Dianda (Dodge) a 7'758/1000

6º Jorge Barrio (Chevrolet) a 8'671/1000

7º Gaspar Chansard (Toyota) a 12'352/1000

8º Juan Ignacio Maceira (Ford) a 14'322/1000

9º Joaquín Ochoa (Dodge) a 15'091/1000

10º José Rasuk (Chevrolet) a 15'092/1000