Noelia Marzol le dijo de todo a una tiktoker que se burló de ella

La bailarina cruzó a una influencer que la nombró en un video para hacer una broma y no le perdonó nada.

Las redes sociales se encuentran más presentes que nunca y en ellas se puede encontrar todo tipo de contenido que se convierte en viral en cuestión de unos pocos minutos. Esta misma conexión nos llevará a Noelia Marzol, la reconocida bailarina y subcampeona del último Bailando.

El hecho en particular tuvo lugar este jueves tras la viralización de un video de una joven tiktoker llamada Avi Rodríguez, que en un momento de su clip utilizó el nombre de Marzol para hacer un muy desafortunado chiste y ejemplificar una situación cotidiana de la vida.

"Otra cosa que me da muchísimo asco que, bueno, lamentablemente lo tengo que vivir... ya entrar al subte y el vaho. Ya de por sí voy como evitando tocar cosas, pero ya entro y siento que estoy sucia", comenzó explicando la joven en su perfil de TikTok y que luego también se replicó en X.

Entonces disparó: "La gente que va por el transporte público agarrándose de todos los caños que se le crucen, a lo Noelia Marzol, no entiendo cómo no le da asco saber que eso lo tocó hasta el primo del marido de Pampita, y ustedes van y lo tocan. Y peor, porque no termina ahí. Después agarran y se tocan la cara".

Con la viralización del video, estaba claro que en algún momento este mismo clip iba a llegarle a Marzol. Es por eso que la bailarina, apenas lo vio, decidió subirse a la polémica y cargar fuertemente contra la tiktoker por haberla nombrado como parte de esa inoportuna y poco feliz broma.

"Seguramente se puso cosas en la boca más sucias q eso… y tmb se las debe haber pasado por la cara. Qué se yo… no es tan grave q mis hijos suban al tren a pasear una vez en la vida. Relax tiktokera. La vida pasa afuera tmb. Besos (así saludan ustedes no?)", disparó la famosa.

Como era de esperar, también hubo lugar para algún que otro hate a esa magnífica respuesta de Noelia. De hecho un usuario quiso apuntar contra ella y le marcó un detalle: "Cómo querer quedar bien, y no hacerlo. 'no es tan grave que mis hijos suban al tren a pasear UNA vez en la vida'? jajjajajjaa".

Sin embargo, la bailarina no tardó en ponerlo en su lugar: "Sí capo. Tengo la posibilidad de transportarlos en auto y aún así los llevo en tren. Sería una hipócrita si miento en decir q lo hacen habitualmente. Está mal? Están muy acostumbrados a q la gente 'venda' una manera de vivir q no es real".