Nueva marcha para pedir Justicia por Lautaro Labbe

A pesar de la irreparable pérdida de su hijo en manos de la policía de Comodoro Rivadavia, Sol Cárdenas no baja los brazos y sigue firme en la búsqueda de Justicia contra los policías imputados en la causa de “gatillo fácil” que se cobró la inocente vida del joven Lautaro Labbe, de sólo 16 años.

El adolescente del barrio San Martín fue alcanzado por un disparo en la cabeza la madrugada del martes 18 de abril parte de uno de los policías de la Seccional Séptima que llegó a intervenir en las calles Huergo y los Claveles.

Los uniformados acudieron por los llamados de los vecinos por un supuesto robo en la cuadra, pero no se registró ningún delito, según investigó la Fiscalía. Lautaro caminaba junto a un amigo y el policía Simón Cruz le disparó por la espalda y a la cabeza. El joven estuvo internado ocho días y falleció el 26 del mismo mes en el Hospital Regional.

imagen.png

A partir de la muerte de Lautaro, las autoridades judiciales imputaron a los policías Cruz, Raúl Colque, Lautaro Valenzuela y Marcelo Ortiz. El primero fue quien disparó para el fiscal y fue imputado por el delito de homicidio doblemente agravado por la condición de funcionario y por el uso de arma de fuego, y le dictaron la prisión preventiva por tres meses.

Los restantes efectivos quedaron acusados por el delito de encubrimiento del homicidio agravado, y la defensora de la madre de Lautaro pidió investigar a una quinta integrante que también habría participado de las maniobras de encubrimiento del asesinato.

A poco menos de tres meses del caso de “gatillo fácil”, la madre convocó a través de su cuenta de Facebook a una nueva marcha para el lunes próximo a las 11:00 en la plaza de la Escuela 83, donde “estaremos todos juntos reunidos para marchar amigos, vecinos, familia y conocidos”.

Con la consigna de levantar un globo color azul en pedido de Justicia por Lautaro, la mujer posteó que “el significado de este color es Justicia, todos juntos en la segunda marcha de mí hijo, levantaremos un globo color azul; seguimos pidiendo Justicia por Lautaro Labbe”.

Sol en su mensaje se dirigió a los comodorenses: “te invito a qué seas parte de esta marcha, hoy me tocó a mí pasar por todo lo que le sucedió a mi hijo. Hoy una vez más reclamo y salgo a la calle a pedir Justicia y que el policía Simón Cruz de la Seccional Séptima pague y le den la condena que le tengan que dar”.

La madre expresó que “con todo el dolor que llevo, invito a esas mamás que pasaron por una situación así y esperan tener Justicia, a que te sumes, marches y levantes una bandera por tu hijo o por cualquier familiar que haya pasado una situación, que no se callen y no tengan miedo”.

Cárdenas concluyó que “hoy grito y gritaré siempre Justicia por mí hijo que me mataron, porque mi hijo no está solo, está su madre y su familia siempre presente. Acompañame en esta marcha, hoy me tocó a mí, mañana podés ser vos”.