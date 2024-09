Othar reconoció a municipal con 41 años de servicio

Este lunes fue el último día de trabajo de Eduardo Marcelo Faas como Director General de Administración Patrimonial de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, luego de cumplir 41 años y 5 meses de servicio. En ese marco, el intendente Othar Macharashvili se hizo presente en su lugar de trabajo para brindarle un reconocimiento por su extensa carrera profesional. El encuentro fue en el edificio de Compras y Contrataciones, ubicado en Necochea y Namuncurá.

Faas comenzó su labor un 28 de abril de 1983 y desempeñó toda su carrera dentro del ámbito del mismo edificio, que fuera en su oportunidad declarado Patrimonio Histórico. Fue auxiliar administrativo, jefe de Dirección Administrativa, de Departamento Técnico Administrativo, de Departamento de Licitaciones, Director de Compras y Contrataciones, y desde 2015 estuvo al frente de la Dirección General de Administración Patrimonial hasta este lunes 30 de septiembre.

En ese contexto, Faas afirmó que “hoy me toca compartir con mi grupo de trabajo el último día laboral para darle cierre a esta etapa, y con la enorme satisfacción que me acaba de dar el señor intendente, de venir especialmente hasta acá a compartir conmigo y acercarme un presente; eso es algo que a un empleado municipal de carrera lo llena de orgullo, es un gesto que valoro muchísimo y que le voy a estar de por vida agradecido”.

Ante el inicio de una nueva etapa de su vida, Faas se mostró muy satisfecho con la Municipalidad al expresar que “como Estado, me permitió desarrollar una carrera muy larga, atravesando doce gestiones de gobierno. Entré en el final de la gestión de 1983 de Roberto Pascual Die y me voy ahora con el inicio de la gestión de Othar Macharashvili. Han pasado muchas gestiones de gobierno de las que me he nutrido de su impronta y me permitió llevar una carrera de más de 41 años”, concluyó.