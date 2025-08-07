Lee Curtis y Lindsay Lohan retoman sus respectivos papeles como Tess Coleman y Anna Coleman, en esta continuación que trae un giro multigeneracional. La película comienza años después de que Tess y Anna atravesaron una crisis de identidad. Anna ahora tiene una hija y una futura hijastra. Mientras enfrentan los innumerables desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan, Tess y Anna descubren que, de hecho, un rayo puede caer dos veces en el mismo lugar.

Estrenada durante el máximo apogeo de la carrera de Lohan como estrella de Disney, “Un Viernes de Locos” era un remake del film de 1976 que había protagonizado Jodie Foster y es considerado como uno de los grandes clásicos live-action de la Casa del Ratón, un hito en la carrera de Lohan y una actuación legendaria en la de Curtis. La historia seguía a Anna y Tess Coleman, madre e hija extremadamente diferentes. Tras varios conflictos entre ellas, la dueña de un restaurante chino las hechizaba, por lo que al día siguiente despertaban en el cuerpo de la otra, para aprender lo que es estar en sus zapatos. Más de dos décadas después de que aquella película se convirtiera en un éxito de taquilla, recaudando 160 millones de dólares frente a un presupuesto de 20 millones, llega su continuación.

“Es una película que te hace sentir bien, que es lo que quiero transmitir”, dice Lohan. “Y es divertida. Cuando vi la segunda versión, me dieron ganas de bailar al final”. La historia nos vuelve a presentar a la familia Coleman décadas después de los eventos del film anterior. En la línea de tiempo de “Otro Viernes de Locos”, Anna ahora es madre del adolescente Harper y está comprometida con el restaurador británico Eric Davies. Están a punto de casarse, al menos, hasta que un encontronazo con una adivina en la despedida de soltera de Anna resulta en otro intercambio de cuerpos. Esta vez, Anna intercambia cuerpos con su hija, mientras que Tess intercambia cuerpos con su futura nieta política. Harper y Lily, en los cuerpos de Anna y Tess, deciden usar su nuevo poder como adultas para “separar a nuestros padres para siempre”. Para ello, reunirán a Anna (o, en cualquier caso, a su cuerpo) con su “primer amor”, Jake.

“Se siente como si estuviéramos retomando el trabajo ahí en donde lo dejamos, lo cual es realmente hermoso”, dice. “Así que no se siente como un trabajo, simplemente se siente como una experiencia realmente grandiosa”. “Y por cierto, Pink Slip ha vuelto”, añade Jamie Lee Curtis. “Es más divertida, más emotiva y es toda para ustedes. En serio, la única razón por la que volvemos a hacer esto es por su amor por la primera película”. “Otro Viernes de Locos” no sólo es una secuela nostálgica. También aborda cuestiones relevantes de la familia moderna. La película explora las dinámicas familiares y los retos de fusionar dos mundos, todo mientras ofrece una buena dosis de comedia y momentos entrañables.

CINE COLISEO (JUE 07 Y MIE 13 DE AGOSTO)

19:15 HS. OTRO VIERNES DE LOCOS (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (VIE 08, LUN 11 Y MAR 12 DE AGOSTO)

19:15 HS. OTRO VIERNES DE LOCOS (2D DOBLADA)

CINE COLISEO (SAB 09 Y DOM 10 DE AGOSTO)

19:15 HS. OTRO VIERNES DE LOCOS (2D DOBLADA)

Género: Fantasía

Origen: USA

Título original: Freakier Friday

Año: 2025 Formato: 2D

Duración: 1 hora, 51 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Nisha Ganatra

Guión: Elyse Hollander

Producción: Kristin Burr, Andrew Gunn

Música: Amie Doherty

Fotografía: Matthew Clark

Edición: Eleanor Infante

Reparto:

Jamie Lee Curtis (Tess Coleman), Lindsay Lohan (Anna Coleman), Mark Harmon (Ryan), Chad Michael Murray (Jake), Stephen Tobolowsky (Mr. Elton Bates), Christina Vidal (Maddie), Haley Hudson (Peg), Rosalind Chao (Pei-Pei), Lucille Soong (Madre de Pei-Pei)