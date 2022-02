Padres Organizados apuntaron contra el gremio docente

María Eugenia Ferreira, representantes de “Padres Organizados”, que reclaman por la vuelta de clases presenciales, se refirieron al regreso a las aulas y en medio de las negociaciones entre el Gobierno provincial y el sindicato de ATECh apuntaron que “con los gremios no queremos tener comunicación. Creemos que no es tema que nos compete a nosotros hablar de los sueldos, si está bien o mal”.

Sin embargo, en lo que resulte de esa discusión brindará un panorama si inicia o no el ciclo lectivo 2022. “Es lamentable. La única forma de reclamo es el paro. No estamos de acuerdo con eso, e no perdimos dos años por la pandemia, sino hace mucho tiempo, por los paros, retenciones, las asambleas” y “creemos que ya está, no se pueden perder más días de clases”, declaró Ferreira.

“Pedimos otra forma de reclamo, que no se siga perjudicando a los chicos”, agregó en La Petrolera. “Creemos que el reclamo es justo, pero la realidad es complicado apoyar si dejan a tu hijo sin educación. Es todos los años los mismo, estar sufriendo a ver si arrancan o no las clases”.