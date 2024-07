La expresidenta cuestionó el plan económico de Javier Milei y lo criticó por sostener que el principal problema del país es el déficit. "Es un Presidente que sigue atado a un mundo que no existe", dijo.

"Para solucionar los problemas necesitamos acuerdos básicos, no bases"

La expresidenta Cristina Kirchner advirtió este domingo que el problema de la Argentina no es el déficit sino "la falta de dólares y el endeudamiento", mientras criticó al Gobierno por proponer "un país que no tiene que ver ni con el funcionamiento ni con la práctica". "Para solucionar los problemas necesitamos acuerdos básicos, no bases", aseguró.

Al cumplirse 50 años de la muerte de Juan Domingo Perón, la dirigente peronista brindó una entrevista con un canal de Youtube en la que cargó contra el presidente Javier Milei por su visión sobre el déficit fiscal: "El único que sigue creyendo que el problema es el déficit fiscal es Milei, junto a algunos empresarios. El problema de la Argentina es la escasez de dólares y el altísimo endeudamiento".

"Este es un Presidente que sigue atado a un mundo que no existe. No compran medicamentos, suspendieron obras públicas. Faltan dólares y debemos muchos dólares", dijo en diálogo con Pedro Rosemblat en el canal Gelatina y aseguró que tras la aprobación del RIGI (Régimen de Grandes Inversiones) no van a entrar dólares y sólo va a ingresar divisas el sector agrícola.

"Aprueba un RIGI donde no entrará un miserable dólar. Que el campo se olvide de que le rebajen retenciones porque será el único productor de dólares con la aprobación del RIGI. Nos proponen un país que no tiene nada que ver con la realidad", enfatizó y agregó que, en paralelo, el Gobierno "pide 10 mil millones de dólares al FMI, parece ser que los 45 mil millones que pidió Macri no alcanzan. ¿No era que el problema eran los pesos y el déficit fiscal?", se preguntó.

La expresidenta también profundizó en la deuda con el FMI: "Hay que discutir qué hacemos con la deuda. Debemos u$s400 mil millones, de los cuales la mayoría es en moneda dura. Estamos proponiendo un modelo extractivista que no nos deja un dólar. Que alguien me diga cómo concilio esa deuda con el modelo extractivista que me proponen. Los únicos que pagaron deuda fuimos nosotros".

Cristina Kirchner hizo hincapié en la falta de dólares y el problema que puede acarrear los futuros vencimientos por la deuda. "El mercado sabe sumar y sabe que hay cero dólar. El problema es la escasez y la deuda. Los vencimientos que se viene", indicó, al tiempo que señaló que el Gobierno "propone un país que no tiene nada que ver con el funcionamiento, ni con la práctica".-

La ex presidenta advirtió que el problema de la falta de dólares no se compensa con el superávit, al que volvió a calificar como "trucho". En ese sentido, advirtió que "ya las energéticas están reclamando lo que se les debe de abril, mayo y junio, y a las provincias se les está retaceando el dinero de la seguridad social".

"La provincia de Buenos Aires, la más perjudicada, recibió en ese concepto 1,35 billlones en 2023 y este años recibió 0", aseguró y advirtió que "no compran alimentos, no compran medicamentos, suspendieron tres mil obras públicas. Entonces el superávit es trucho".

Fuente: Ámbito.com