Peter Lanzani recuperó lo robado y respondió a sus críticos: "son perros"

Después de días de incertidumbre y llamados a la colaboración ciudadana, Peter Lanzani confirmó que recuperó el material audiovisual que le había sido robado en Neuquén mientras trabajaba en una producción independiente. Lo hizo a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció tanto a quienes lo ayudaron como a quienes lo criticaron. El actor celebró la aparición de sus pertenencias, pero también aprovechó el espacio para enviar un mensaje cargado de reflexión y firmeza.

La historia comenzó con un pedido de ayuda urgente difundido a través de las redes sociales. “Hola amigos de Neuquén. Me robaron una mochila con mis discos rígidos con mucho material audiovisual. Si tienen alguna data o me pueden ayudar sería de gran utilidad. Gracias”, escribió en una story con fondo negro y letras blancas. El mismo mensaje fue replicado por su pareja, Leila Ceballos, quien detalló que los discos contenían “todo el material audiovisual del viaje”.

Las pertenencias fueron sustraídas del auto del equipo de trabajo durante el mediodía de un feriado, cuando se encontraban realizando una pintura junto a un artista local. El robo fue violento: “Me rompieron el vidrio, sacaron la mochila que tenía mi computadora, discos rígidos, mochilas con ropa, con otros discos y bártulos”, detalló Lanzani en diálogo con el medio local LM Neuquén, y agregó que por suerte algunos de los equipos más pesados no estaban dentro del vehículo “porque estábamos laburando”.

La pérdida fue un golpe duro para el actor, que se encontraba en las etapas finales de un rodaje muy particular: “Una película así, muy independiente nuestra. Una especie de documental ficción que estamos tratando de entender lo que es. No sabemos muy bien qué es ni hacia dónde va”, explicó. El equipo tenía pensado regresar en cuestión de días para iniciar la edición, pero el hurto los dejó “varados”.

Frente a la gravedad de la situación, Lanzani decidió no avanzar judicialmente y centrarse únicamente en recuperar lo sustraído. “Nosotros no vamos a presentar cargos ni nada, solamente queremos recuperar lo nuestro y seguir adelante con nuestro viaje”, sostuvo.

Este jueves 9 de abril, una semana después del robo, el actor confirmó que el material apareció. En una nueva publicación en Instagram, escribió: “¡Aparecieron las cosas! Muchas gracias a todos los que tiraron la mejor de las ondas, compartieron y ayudaron a que recuperemos el material. Gracias por su generosidad y empatía! :) :) :)”.

Pero el mensaje no se limitó al agradecimiento. Lanzani también respondió a las críticas que recibió, tanto por el estilo de escritura inclusivo como por su situación judicial en Ushuaia: “Y a todxs Ixs que bardearon por cómo escribo. A todxs Ixs que se pusieron contentos y me trataron como un delincuente por hacer un graffiti sin tener idea de lo sucedido. También les agradezco. Me hacen más fuerte”. Y cerró con una advertencia: “Y cuidado con hablar en nombre de la moral, es largo el trecho y todo vuelve en esta vida… Ladran Sancho... Son perros”.