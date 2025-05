Por los ruidos que había, Alfredo Casero abandonó un estudio en vivo

Alfredo Casero vivió un momento de alta tensión en una entrevista. En esta oportunidad, el actor participaba del ciclo Tremenda Mañana, el programa que conduce Esteban Trebucq en el canal de streaming Bondi, cuando decidió levantarse y abandonar el estudio en medio de su intervención. ¿El motivo? Los ruidos detrás de cámara que, según él, lo interrumpían y le impedían expresarse con claridad.

Todo se dio durante una charla de corte político, tema sobre el cual Alfredo suele mostrarse frontal. Mientras hablaba, comenzó a evidenciarse su incomodidad. “Che, yo no puedo hablar. Hay quilombo. Perdónenme, pero no puedo, y si hablan me voy a la mier…”, lanzó visiblemente molesto. En el piso, Trebucq intentó calmarlo: “Sí, es verdad”, admitió, haciendo alusión a las interrupciones del equipo técnico o colaboradores que se encontraban en el lugar.

Sin embargo, la validación del conductor no alcanzó para calmar los ánimos. De inmediato, Casero se levantó de su silla, cortó su participación de forma abrupta y lanzó: “No, estoy hablando al ped… Si me invitan al ped…”. La tensión fue en aumento y Trebuq, sorprendido, le rogó que volviera a su asiento. “No, vení, Alfredo. Yo te estoy respetando”, insistió el conductor. Pero la respuesta fue tajante: “No, vos te lo bancás”.

El periodista intentó mantener la calma mientras el actor seguía con su descargo. “Vení, Alfredo, yo te estoy respetando. Es otro programa, no tengo nada que ver. Yo pedí silencio”, aclaró en plena transmisión, mientras el artista ya se alejaba del lugar.

El actor, sin intención de regresar, volvió a expresar su malestar: “Perdoname, pero mínimamente lo que quiero es respeto”. Trebucq, todavía en cámara, intentó justificar lo ocurrido. “Yo le pedí silencio a los chicos, vos lo viste”, explicó. “Bueno, no sé si salió al aire lo que dijo: ‘Perdoname, Trebucq’”, añadió, confirmando que la incomodidad del actor era real y no parte de una actuación.

Antes de retirarse definitivamente del estudio, Casero regresó solo para recoger un objeto que había olvidado sobre la mesa. “Chau, Alfredo. Bueno, se enojó por el ruido que había detrás”, comentó finalmente el conductor, ya resignado al abrupto final del encuentro.