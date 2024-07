A pocos días del gran casamiento entre Oriana Sabatini y Paulo Dybala, se supo que su tía no estará presente en la boda.

Por qué Gabriela Sabatini le dijo a Oriana Sabatini que no irá a su casamiento

El próximo sábado 20 de julio, Oriana Sabatini y Paulo Dybala celebrarán uno de los casamientos más esperados del año en un campo de la provincia de Buenos Aires, rodeados de familiares y amigos. Sin embargo, la ausencia de una figura importante ha generado especulaciones y rumores. Se trata de Gabriela Sabatini, tía de la novia, cuya asistencia al evento ha sido puesta en duda.

Aunque Oriana había dejado entrever en algún momento que su tía estaría presente, las últimas horas trajeron nuevas revelaciones. Yanina Latorre, en LAM (América), comentó que la extenista no asistiría a la boda. Este detalle se descubrió de una manera peculiar: "La wedding planner, que en este caso es Claudia Villafañe, llamó para el RSVP (confirmar asistencia) y Gabriela contestó 'no asisto'. Ese es el diálogo familiar", explicó Yanina Latorre.

Durante el programa, Yanina, quien reemplazó a Ángel de Brito en la conducción, dio detalles sobre el supuesto conflicto dentro del clan Sabatini que podría estar detrás de esta decisión. “Oriana pobrecita es la víctima porque siempre fue su tía predilecta, de hecho en un momento eran muy unidas. El tema es que la parte Sabatini argentina no quiere a la pareja de Gaby, que están hace mil años y viven en Suiza, porque parece ser que ellos creen que la puso a Gaby en contra”, reveló la panelista.

Latorre también mencionó que el conflicto se habría intensificado tras la muerte de Beatriz Garófalo, la madre de Gabriela. "Cuando murió la mamá, ella fue al departamento para repartir y ver qué se hacía con los recuerdos; no es por el valor de una cartera o un anillo, sino porque cuando llegó, ellos [Osvaldo y Catherine] creyeron que todo eso quedaba para ellos. Ella sintió una falta de respeto y ahí se pudrió todo", agregó.

La relación entre Catherine Fulop y Gabriela Sabatini ha sido objeto de rumores durante años. En una reciente entrevista, Fulop intentó aclarar las cosas: “Con mi cuñada la mejor siempre, ella siempre fue súper reservada”, comentó. Sin embargo, la sorpresa del entrevistador fue evidente cuando Catherine admitió: “Yo nunca hablé con Gaby en toda mi vida, tengo 30 años con mi marido”.

El evento, organizado por Claudia Villafañe, promete ser una celebración memorable, aunque la ausencia de Gabriela Sabatini añade un tinte de incertidumbre y tristeza. Oriana Sabatini, que mantiene una relación cercana con su tía, seguramente siente la ausencia de Gabriela en un día tan especial.

Este conflicto familiar, que parece haberse agravado tras la muerte de la abuela paterna de Oriana, ha marcado la dinámica entre los Sabatini. “Gaby no lo va a contar nunca por qué no es mediática, los amigos de ella no quieren al clan Cathy-Ova, pero también Cathy y Ova dejan entrever como ‘yo nunca fui amiga, nunca estuvo en mi diaria’”, concluyó Latorre.