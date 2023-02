Por qué Milei también mereció haber tenido su pala

El citado individuo mandó a apilar el viernes 256 palas de metal con mango largo de madera en las puertas del Congreso. "Agarren la pala. Un Congreso lleno de vagos y un país lleno de hambre. Les regalo una pala para que se pongan a laburar", escribió y difundió por sus redes. Aclaró que no le mandó una al libertario Javier Milei porque "combatir zurdos es un trabajo de tiempo completo”.

El diputado del Frente de Todos por Santa Fe, Eduardo Toniolli, recogió el guante: “Milei no labura para lo que fue elegido y el Estado pone la plata para su sueldo igual. No está en ninguna comisión, no presentó proyecto, no plantea ninguna votación y faltó a la mitad de las sesiones, no es un ejemplo de agarrar la pala. Es un vago y un ñoqui, está por el mundo dando charlas en fundaciones y de ahí cobra su dinero y el muchacho de las palas se sube a esto”.