¿Por qué no hay seguimiento de los viajeros?

El secretario de Salud del municipio de Comodoro Rivadavia, Carlos Catalá, dijo este miércoles que “se generó una confusión respecto a los viajeros que arriban a nuestra ciudad a partir de la habilitación de los vuelos de cabotaje. Cada vez que ingresan, deben firmar una declaración jurada que para nosotros es importante para saber en qué fila del avión vino y los pasajeros de las filas cercanas. No se hará seguimiento epidemiológico de esa gente porque en ese momento no son sintomáticos. Para eso están las declaraciones juradas y los controles previos que tuvieron que hacer para viajar”.

No obstante, “les solicitamos que hagan el aislamiento por los siguientes 14 días. Aquellos considerados como personal esencial que deben salir a trabajar, tendrán que utilizar un corredor seguro de sus casas al trabajo; no circular cuando no corresponde. Estamos pidiendo conciencia a la gente; no es exigencia ni obligación, pero cada uno sabe si debe permanecer aislado o no”, recalcó.

Finalmente, Catalá señaló que “una persona que llega y no es sintomática ni tuvo contacto, está ingresando a un lugar con circulación comunitaria y corre más riesgo de enfermarse. Contamos con el teléfono 406-2030 para que nos informen si empiezan a sufrir síntomas, tanto los viajeros como su grupo familiar, para que se determinen los pasos a seguir”.

El funcionario local efectuó la aclaración durante su visita al call center junto al intendente, Juan Pablo Luque.