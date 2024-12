Qué declaró Ailén Bechara en la causa judicial que tiene involucrado a Thiago Almada

La modelo se hizo presente ante la Justicia, luego de no presentarse en las dos ocasiones previas. Esta vez, negó conocer el auto implicado y dijo que no fue testigo del incidente.

Ailén Bechara finalmente se presentó ante la Justicia y brindó su testimonio en la causa que involucra a su pareja, Agustín Jiménez, y al jugador de la Scaloneta, Thiago Almada. La modelo había sido citada en dos oportunidades previas, pero no había asistido. En esta ocasión, Bechara se sentó ante el estrado y declaró sobre lo ocurrido.

El caso tiene su origen en un accidente vial ocurrido el año pasado que, hasta ahora, no había tenido mucha repercusión. Según informó la periodista Nancy Duré, los damnificados del accidente aseguran haber sido atropellados por el campeón del mundo, Thiago Almada, quien conducía una camioneta registrada a nombre de Agustín Jiménez. Este vehículo, según las declaraciones de los abogados de las víctimas, es propiedad del representante y pareja de Ailén Bechara.

Recientemente, Ailén Bechara anunció su casamiento con Agustín Jiménez, lo que generó especulaciones sobre una posible estrategia legal para evitar que tuviera que declarar en su contra. Pese a haberse negado a declarar en dos ocasiones anteriores, esta vez Bechara respondió a las preguntas y afirmó: "Agustín tiene muchos rodados, pero no tengo la cuenta de cuántos son". Además, se le mostraron imágenes del vehículo involucrado, pero ella negó reconocerlo.

En el marco de la investigación, el vehículo fue hallado en un restaurante de Parque Patricios poco después del accidente. Consultada al respecto, Ailén Bechara declaró que conoce el lugar porque ha ido a comer allí en varias ocasiones, pero aseguró desconocer quién es el propietario del restaurante.

A pesar de las preguntas de los abogados y fiscales, Bechara también afirmó no haber sido testigo del accidente ni haber estado presente en el momento de los hechos. "No quiero volver a hablar del tema porque no fui testigo", manifestó la modelo en una declaración contundente, según Duré.

Thiago Almada, quien también está siendo investigado por su posible participación en el accidente, no ha dado declaraciones públicas hasta el momento. Sin embargo, su relación con Jiménez y la posible utilización de un vehículo del representante generan más preguntas que respuestas.

El caso sigue bajo investigación, y tanto Ailén Bechara como Thiago Almada podrían ser llamados nuevamente por la Justicia para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el anuncio del matrimonio entre Bechara y Jiménez continúa despertando controversias sobre sus posibles implicancias legales.

El testimonio de Ailén Bechara y la presencia de Thiago Almada en esta causa judicial destacan el alcance mediático y las complejidades que rodean a figuras de alto perfil. Por ahora, la resolución del caso se encuentra en manos de la Justicia.