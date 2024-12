Qué dijo Barili sobre el cambio de canal de Cristina Pérez

Teniendo en cuenta que fueron dupla durante muchos años, fue inevitable consultarle a Rodolfo Barili qué opina sobre la decisión de su ex compañera de cambiarse de canal. Ante esto, no sólo brindó su opinión, sino que incluso bromeó con su “shippeo” y aseguró que se trata de un “divorcio televisivo”.

Ante los rumores, la propia Cristina Pérez eligió salir a confirmar que será parte de La Nación+: “Estoy muy feliz, es un hito en mi carrera ser parte de esta casa del periodismo. Lo digo con muchísima emoción. Hace un año que no salgo en televisión y volver a la pantalla para contarles esta noticia que tiene que ver con esta oportunidad de seguir construyendo periodismo en LN+, que es la televisión de la gran casa de La Nación, tengo mucho orgullo de ser parte de este equipo”.

Tras la confirmación, en Intrusos, fueron a buscar la palabra de Rodolfo Barili, ya que muchos consideraron este accionar como una traición, debido a que competirá con sus ex compañeros de Telefe Noticias. Sin embargo, el conductor le bajó la espuma a la polémica: “Le puedo desear nada más que lo mejor a Cris siempre, fueron 20 años laburando juntos”.

En este sentido, intentó entender la decisión tratando de no opinar cómo sentirá la competencia directa contra ella: “Fue un proceso que tuvo que ver con una decisión del canal. Siempre es duro. Es como en el fútbol: equipo que le va bien no se toca. Gracias a Dios la gente nos sigue acompañando”.

“Sigue siendo parte de Telefe y staff del noticiero y hay un proyecto ahí. Es parte de nuestra familia. 20 años con una persona discutiendo del periodismo y la parte humana”, opinó.

Además, se animó a hablar sobre los rumores de romance que hubo durante el tiempo que compartieron juntos en Telefe: “La pareja fue shippeada cuando ni sabíamos lo que era un shippeo”. Es por eso que aseguró que esta decisión le duele, por lo que la catalogó de una forma peculiar: “Podría ser un divorcio televisivo pero con buena relación”.

Vale aclarar que Cristina Pérez remarcó que si bien llegará a LN+ para competir con sus compañeros, no quedó desligada del canal que siempre la recibió: “Yo no me fui de Telefe, pero el canal me permite ser parte de esta casa porque entienden que mi destino es periodístico, y para hacer el tipo de periodismo que a mí me gusta no encuentro un espacio mejor que el de la LN+. A mí me gusta ser frontal y tengo la oportunidad de dar lo mejor de mí”, concluyó la pareja del ministro de Defensa de Javier Milei.