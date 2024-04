¿Qué pasará con "La Trochita"?

En estos días también hay incertidumbre en la región cordillerana respecto a la continuidad en el funcionamiento del Viejo Expreso Patagónico "La Trochita", dado que la concesión de Nación con la provincia venció en enero y desde entonces no se ha tenido un interlocutor válido para poder avanzar en una nueva licitación, o bien en una extensión de la actual concesión.

Miguel Sosa, vicepresidente de FEDECATUR, reconoció hace pocos días que "estamos muy preocupados porque se venció la concesión nacional y no tenemos respuestas respecto a si se va a continuar; si se va a concesionar o no; no hay interlocutor válido a nivel nacional; no están las personas que pueden tomar decisiones sobre esto y tenemos una amenaza muy fuerte sobre la continuidad del servicio".

En este contexto, el intendente de Esquel, Matías Taccetta, confirmó este lunes que hace un año se inició el expediente, pero "lamentablemente no tuvo firma" en la gestión nacional anterior y en la actual no ha designado aún a una persona responsable.

El funcionario confirmó que el recurso "hoy en día funciona sin contrato de concesión, con todo lo que eso implica. Nuestra intención es municipalizar la administración, junto con la Provincia, pero para eso hace falta la firma de Nación para concesionar, o no; o si se plantea la privatización queremos plantear nuestra posición y nuestra idea".

Taccetta confirmó que "fui dos veces a Transporte (de la Nación) para que se analice el convenio, pero no hemos tenido suerte: el 5 de enero se venció la concesión".

Finalmente, sentenció que "Nación tiene que definir qué es lo que pretende hacer con el ferrocarril; se tiene que licitar o extender la concesión a Provincia por 18 meses más, que es lo que se había pretendido en un primer momento".