Quiénes son los candidatos a concejales de Mariel Peralta

"Ya sea que la hayan adoptado como su hogar y el lugar para formar una familia o que hayamos nacido y crecido acá, todos elegimos Rada Tilly. Y todos queremos que la ciudad crezca y se desarrolle sin perder la esencia que la identifica, esa cercanía entre la gente, el contacto personal, la seguridad en los espacios públicos. Al mismo tiempo potenciar el crecimiento y el desarrollo de Rada Tilly sin que se pierda este sentido de comunidad que nos es propio", expresó Mariel Peralta.

Aseguró que "las decisiones tomadas durante las gestiones que encabezó nuestro espacio político siempre priorizaron a los vecinos y han ido definiendo el perfil de Rada Tilly. Esta es también la prioridad de nuestro equipo”, dijo en referencia a los candidatos a concejal que componen la lista que busca dar continuidad a la gestión del actual intendente, Luis Juncos.

La lista de concejales de Juntos por el Cambio la encabezan María Gimena Cutini, Joshua Dunaj y Carolina Barquín, seguidos por Sebastián Comba, María Jimena Villarreal, Jorge Mérida, María Celina Tiedemann, Gonzalo Fernández, Estela Ovalles e Ignacio Barreto.

"La política es una herramienta transformadora, me apasiona desde muy chica y quiero aportar mi granito de arena para que Rada Tilly crezca sin dejar de ser esa hermosa ciudad que elegimos para vivir", sostuvo María Gimena Cutini, la joven de 23 años que estudia Licenciatura en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), al tiempo que lidera una ONG socioambiental en su Bahía Blanca natal, donde inició su militancia dentro de Juntos por el Cambio a los 17 años.

Joshua Dunaj vive en Rada Tilly desde que nació, hace 31 años. Creció a la par de las instituciones de la ciudad, el Jardín de Infantes Nº 407, la Escuela Primaria Nº 12, haciendo actividades deportivas en el Club Náutico y el Gimnasio Municipal. Desde hace 12 años forma parte del Cuerpo Activo de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Rada Tilly. Es escribano, docente ad honorem en la cátedra de Derecho Internacional Público en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNPSJB, y actualmente se desempeña como concejal. "Decidí continuar, porque como dice nuestro slogan de campaña: elegimos Rada Tilly, porque amamos Rada Tilly"

La tercera candidata de la lista es la actual secretaria legislativa del Concejo Deliberante de Rada Tilly, Carolina Barquín, vecina de la localidad desde 1983. Hoy sus tres hijos asisten a la misma escuela a la que ella concurrió cuando era chica, y disfrutan de actividades deportivas y espacios públicos con la misma tranquilidad y seguridad que ella lo pudo hacer, lo cual la llena de orgullo. "La política es una herramienta que debe ponerse al servicio de los vecinos, me motiva poder ser útil como puente para que junto a los vecinos podamos cubrir sus necesidades, concretar sus proyectos y sus sueños", expresó Barquín.

Sebastián Comba nació y se crió en un pueblo del interior del país, y conoció a su esposa Vanesa, radatilense, cuando estudiaba arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Cuando comenzaron a proyectar conformar una familia "con hijos que pudieran disfrutar una infancia tranquila y libre", la opción fue obvia e indiscutida: "elegimos Rada Tilly". Hace 17 años que residen en esta ciudad "que me permitió crecer personal y profesionalmente, y hoy busco aportar desde mi lugar para que Rada Tilly siga siendo la mejor elección para vivir".

"Mi mayor motivación para hacer política es la educación y futuro de mis hijos", asegura María Jimena Villarreal, madre de tres niños, platense de nacimiento y "radatilense por elección", abogada, docente de nivel secundario, terciario y universitario, scout y formadora de ellos en Argentina. Con varios años de militancia y trabajo orientado hacia los otros, desde hace algunos años comenzó a trabajar en Rada Tilly "sobre el territorio, escuchando y conociendo a las instituciones y vecinos".

Jorge Mérida, secretario de Deporte y Turismo de Rada Tilly desde 2015, conforma también la lista de concejales. Con 42 años viviendo en Rada Tilly, su infancia estuvo marcada por el Taller de Arte y el Gimnasio Municipal, y las instituciones educativas locales. Corredor de alto rendimiento -y campeón argentino en tres oportunidades-, si bien retirado del atletismo profesional, coordina desde hace más de 10 años un grupo de entrenamiento deportivo y fomenta actividades y deportes al aire libre y en contacto y sintonía con la naturaleza.

María Celina Tiedemann vive en Rada Tilly desde 1975 y su trayectoria escolar está atravesada por instituciones de la villa. Tras recibirse de técnica bióloga en la UNPSJB se dedicó a la investigación y actualmente trabaja en el Repositorio Científico y Didáctico de la Universidad operando el microscopio electrónico de barrido.

Gonzalo Fernández, es un estudiante de Administración de Empresas de 23 años, nacido y criado en Rada Tilly. Apasionado por la música, se presentó en varios escenarios e incluso representó a nuestro país en Francia. Cuando comenzó a trabajar en la Municipalidad en 2019 el desafío por la pandemia del COVID-19 lo llevó a involucrarse activamente por la ciudad, "aportando todos mis servicios a la comunidad". "Estoy convencido de que la política honesta existe y que mi ciudad es prueba de ello, que con trabajo comprometido, sentido de pertenencia y vocación de servicio podemos construir un Rada Tilly cada día mejor", sostiene el actual presidente de la Juventud Radical de Rada Tilly.

Estela Ovalles es de San Juan y se mudó a Comodoro en 1999. Unos años después eligió Rada Tilly para instalarse y criar a sus dos hijos. "Me involucre en la política porque quiero un país distinto", expresó.

Ignacio Barreto tiene 45 años y dos hijos. Santafecino, eligió Rada Tilly hace más de 25. Como profesor de Educación Física trabajó en la Dirección de Deportes de la ciudad y actualmente es coordinador de la actual Secretaría de Deporte y Turismo, labor que combina con su docencia en el Colegio Universitario Patagónico (CUP). "Hice de Rada Tilly mi lugar en el mundo. Sinceramente no me imagino viviendo en otra parte. Me siento parte de esta hermosa comunidad y contribuyo todos los días en lo que está a mi alcance para que sea mejor en todos los aspectos posibles".