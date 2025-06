Robertito Funes Ugarte fue víctima de un asqueroso ataque

Los ataques vandálicos están a la orden del día y después de los destrozos en Artear, las pintadas en Olga y el ataque a Radio Rivadavia, este fin de semana le tocó a Robertito Funes Ugarte ser blanco de una agresión. Según indicó el periodista, lo hicieron por sus ideas políticas.

Durante una entrevista con Pablo Montagna en Pasa Montagna (Radio Rivadavia), el conductor relató con crudeza lo que vivió el domingo por la mañana al descubrir el estado en el que encontró su vehículo: “Salí de LN+ y me habían embadurnado la puerta del conductor con merde de perro. Sabían que era mi camioneta”.

El hecho ocurrió a plena luz del día, justo cuando terminaba su programa. La policía estaba en la puerta del canal. “Le dije al chico que me vino a limpiar que me buscara la cámara de seguridad para ver quién fue. Espero que no sea humana...”, lanzó, entre serio y desconcertado por el desagradable episodio.

Este hecho se suma a otro tenso momento que vivió recientemente, cuando se viralizó un video en el que se lo ve increpando a un grupo de hombres en plena calle. La escena fue divulgada por Fede Flowers y se viralizó rápidamente en X.

“¿Por qué insultás a la gente? Eso que hacés es ilegal”, se lo escucha decir a Robertito mientras filma con su celular al grupo que lo había atacado verbalmente. La respuesta no tardó en llegar: “Andá amigo, que tenés un hambre bárbara. Chau rosquete. Rosca floja. Andá para allá”, le gritó uno de ellos.

Ya más tranquilo, Robertito relató luego en A la Barbarossa (Telefe) cómo fue ese episodio en detalle. Según explicó, todo comenzó cuando un grupo de limpiavidrios le tiró detergente sin preguntarle nada, mientras él estaba al volante.

“Yo no les podía decir que no quería pero que les iba a dar guita, para que me dejen tranquilo. Uno se asoma, me reconoce y me empieza a pedir que lo ayude, y no me deja explicarle”, recordó. La situación escaló rápidamente: “Abre el semáforo y arranco, ahí empezó a insultarme, 'succionador de cosas' y que tenía el coso roto”.

El conductor aseguró que lo siguieron hasta otro semáforo, lo tocaron, le gritaron de todo y hasta lo filmaron. “Me empieza a decir una serie de guarangadas y me toca la camioneta. Entonces yo agarro mi celular, bajo para grabarlo y que me diga las cosas que me estaba diciendo porque yo no le tengo por qué dar plata a un trapito o limpiavidrios si yo no quiero. Ellos tenían uno mejor que el mío, se los puedo asegurar”, cerró con ironía.