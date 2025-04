Robertito Funes Ugarte se sumaría al gobierno de Javier Milei

Robertito Funes Ugarte fue uno de los nombres que picaron en punta para reemplazar al vocero presidencial de la Nación Manuel Adorni, quien decidió ser candidato en las elecciones legislativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El gobierno deberá buscar un nuevo vocero para el presidente Javier Milei si Adorni gana las elecciones del 18 de mayo.

En medio de cruzadas políticas por una elección caliente entre las internas de los partidos y las rivalidades de los sectores políticos, el nombre del periodista sonó fuerte para ser el vocero cuando Adorni deje el puesto, en caso que se concrete. Ante las especulaciones que se alimentaron por su aparición en el balcón de la Casa Rosada el pasado 2 de abril para cumplirle el sueño a un niño, Funes Ugarte aclaró la situación y negó la posibilidad.

"Banco absolutamente al presidente Milei, deseo que le vaya muy bien. Es un país muy difícil, no la tiene fácil. Hay cosas que me gustan y otras no, pero en su estilo creo que es lo que nos está ayudando a salir de este momento. Ahora todo lo que se especula alrededor del presidente no me compete a mi. Si a alguien se ocurrió tirar esa bomba, bombita, o ese chiste, para mi fue una novedad. Cómo puede ser que estén diciendo que soy vocero presidencial", dijo Robertito en el medio La Nación+.

Sumado a esto agregó: "Hay que estar preparado para ese puesto, bien predispuesto. Es un país complicado, los periodistas que preguntan van directamente al hueso. Manuel Adorni ha hecho un trabajo excepcional y lo va a seguir haciendo como legislador, pero es un puesto que le tiene que caerle justamente al zapato adecuado. A mi me queda muy grande y además no hubo propuesta, nadie me propuso ser vocero".

Por último, cerró: "No descarto en un futuro, no sé cuándo, ayudar desde mi lugar a que este país salga adelante. Involucrarme un poco más desde el periodismo comunicando, ayudando o lo que sea".

Manuel Adorni confirmó que dará un paso al costado si es elegido legislador de CABA

El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó una sorpresiva declaración en la que confirmó que va a "dar un paso al costado". Pero la frase, que en principio pareció tomar por sorpresa al ámbito político, tiene un por qué muy claro.

Es que Adorni aseguró que si es electo en los próximos comicios de la Ciudad de Buenos Aires va a "dar un paso al costado" para enfocarse "en la Legislatura porteña".

"No voy a responder ninguna pregunta que refiera a las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires. En caso de ser electo, voy a dar un paso al costado y me enfocaré en la Legislatura porteña", expresó.

Además, dijo: "Independientemente de mi candidatura, en esta conferencia de prensa voy a referirme estrictamente a la agenda de gestión y no va a haber excepciones. Éste es el ámbito nacional, voy a seguir representando al Presidente (Javier Milei). Voy a ser la voz del Gobierno, es el compromiso que asumí con él".