Romina Uhrig detenida por manejar alcoholizada, sin seguro y con más infracciones

La ex Gran Hermano protagonizó un verdadero escándalo al cometer varias infracciones de tránsito.

Romina Uhrig, exdiputada y ex Gran Hermano, vuelve a estar en el ojo de la tormenta. A los cuestionamientos que arrastra por una causa de enriquecimiento ilícito, se sumó un nuevo escándalo de tránsito que sacudió la tranquilidad del fin de semana. Según informaron en el programa LAM, la mediática fue detenida en la madrugada del domingo por conducir en estado de ebriedad y cometer múltiples infracciones, en una secuencia que terminó con su camioneta acarreada por la grúa.

El episodio tuvo lugar pasada la 2 de la mañana en la zona de Udaondo, cerca del estadio de River Plate. Allí, efectivos policiales realizaron un control vehicular y frenaron a Uhrig, que circulaba en una Ford Territory acompañada por más pasajeros de los permitidos, según consta en el acta. El número de ocupantes del vehículo excedía la cantidad de cinturones de seguridad disponibles, lo cual representa una falta grave.

El dato más alarmante surgió cuando le realizaron el test de alcoholemia. El resultado fue contundente: 0,98 gramos de alcohol en sangre. “La detuvieron el pasado domingo. Iba manejando y le hicieron el control de alcoholemia y le dio 0,98, que serían varias copas de vino”, detalló Pepe Ochoa en el ciclo de América TV.

Pero los problemas no terminaron ahí. La exdiputada no contaba con la documentación obligatoria: no tenía ni licencia de conducir, ni cédula verde, ni comprobante del seguro. Por esas razones, las autoridades procedieron a retener el vehículo, que fue trasladado en grúa, mientras que ella y sus acompañantes debieron bajar del rodado en plena vía pública.

Lo llamativo del caso es que este nuevo incidente se da apenas semanas después de que Uhrig fuera denunciada por una mujer que le alquiló una propiedad y aseguró que la dejó en pésimas condiciones. Ese episodio aún resuena en redes sociales, donde la figura de Uhrig suele generar polémica tanto por su paso por la política como por sus movimientos en el ambiente mediático.

Además, el día anterior al escándalo vial, Romina ya había sido noticia por haber asistido al cumpleaños de Samanta Herdt, donde fue vista muy cerca de Alexis "El Cone" Quiroga, otro ex Gran Hermano. Las imágenes que se filtraron despertaron rumores de un posible romance, y la situación se tornó tan comentada que la propia cumpleañera tuvo que salir a aclarar públicamente que no hubo besos ni escenas comprometedoras.

La combinación de situaciones alimenta el perfil público de Uhrig, que parece no encontrar descanso en su exposición mediática. La sucesión de hechos –denuncias legales, conflictos en redes, escándalos personales y ahora una causa de tránsito– configuran un escenario complicado para la ex participante del reality que alguna vez también ocupó una banca legislativa.

Por el momento, Romina Uhrig no emitió declaraciones oficiales sobre lo ocurrido en la madrugada del domingo. Sin embargo, el acta labrada, que fue exhibida en televisión, dejó en evidencia las infracciones cometidas y el camino legal que deberá enfrentar para resolver esta nueva polémica. Entre multas, el acarreo del vehículo y la posible suspensión de su licencia (si aún la conserva), el costo no será solo económico: su imagen pública sigue en caída libre.