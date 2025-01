"Sal de ahí Chinita": la canción sobre el escándalo entre la modelo, Wanda e Icardi

Mauro Icardi blanqueó su romance con Eugenia China Suárez en medio de su conflicto mediático y legal con Wanda Nara, y las redes sociales estallaron con divertidos memes.

El comediante Lucas Upstein aprovechó el revuelo y, con mucho ingenio, creó una canción que refleja el escándalo entre el futbolista, la empresaria y la actriz, titulada "Sal de ahí Chinita". La misma es una parodia de la canción infantil Sal de ahí Chivita.

La letra del tema dice: "Sal de ahí Chinita Chinita, sal de ahí, de ese lugar. Hay que llamar a Vicuña para que saque a la China. Vicuña solo quiere volver con Pampita, Pampita no se mete porque es mucho más elegante, L-Gante no quiere estar más con Wanda, Wanda no quiere que le lechee la hamburguesa Icardi, Icardi no deja de joder con la China, la China no quiere salir de ahí. Sal de ahí Chinita Chinita, sal de ahí, de ese lugar".

Al ver que el clip se había viralizado, el humorista manifestó divertido: "A mí también me da algo de cringe esto después de un rato, pero alguno tiene que hacer contenido que salga de acá, no todo puede ser el anubi de la minubi y la pijubi, alguno tiene que entretener a sus tías y hacer material para que pasen en Bendita y un noticiero de Tucumán".

Cabe recordar que días atrás también fue viral una canción creada con IA de los chats entre Mauro Icardi y Wanda Nara, y circuló por todas las redes sociales y los programas de televisión.