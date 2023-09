Saw X, en cartelera

Tobin Bell vuelve a interpretar a John Kramer en esta película cuya trama se situa entre los acontecimientos sucedidos en “Saw” y “Saw II”. John, desesperado y enfermo, viaja a México para someterse a un tratamiento experimental y muy arriesgado, con la esperanza de curar su cáncer mortal. Pero toda la operación resulta ser un fraude para engañar a los más vulnerables. Lleno de rabia y con un nuevo y escabroso propósito, John retomará su trabajo como asesino en serie y dará a probar su propia medicina a los embaucadores. Bajo la atenta mirada de Jigsaw, los jóvenes se enfrentarán a las trampas más ingeniosas, mortales y tortuosas en un visceral y despiadado juego.

Aunque el personaje de John “Jigsaw” Kramer murió al final de “Saw III”, la franquicia no ha tenido problemas para mantenerlo vivo, ya sea a través de flashbacks o de varios discípulos e imitadores. Incluso muerto, Jigsaw es parte de todo el atractivo de la saga, algo que el director Kevin Greutert comprende. Greutert describe a “Saw X” como #un viaje emocional que realiza con John Kramer, y no tanto un matadero que se experimenta desde el punto de vista de las víctimas”. Al presentar una simple historia de venganza, esta nueva película resulta gratamente más simple que varias de las entregas anteriores. “Creo sinceramente que ésta es la continuación más independiente del film original que se haya hecho”. “No se trata de saber o recordar nada de las películas anteriores. No tienes que por qué saber quién es Amanda cuando aparece, pero está muy claro desde el principio lo que está pasando”.

“En esta historia suceden muchas cosas realmente malas y turbias”, dice. “Tengo muchos libros sobre máquinas de tortura medievales y otras cosas por el estilo, y a veces simplemente los examinamos detenidamente y nos transmitimos ideas unos a otros. Algunas de las trampas han evolucionado mucho desde cómo comenzaron. Y luego hay que pensar en cómo llevarlas a cabo. Estaba muy nervioso por algunas de las cosas que hicimos. Nervioso a nivel de seguridad y al pensar si simplemente iba a parecer ridículo”.

Greutert es un veterano de la saga, puesto que ha trabajado en múltiples entregas como uno de los directivos principales. Pocos mejor que él conocen la historia de principio a fin, y asegura que esta décima entrega no ha desperdiciado ni un solo minuto de metraje, lo que es indicativo de la película está muy bien hecha y no se ha querido dejar nada fuera: “Hay mucho más en esta película que incluso en la increíble cantidad que había antes”, explica. “Puedo decir que es la más épica, y esto puede sonar aterrador, pero creo que es la cinta más larga de la serie. No hemos desperdiciado nada. Cuando estábamos editando, no perdimos el tiempo. Así que el hecho de que sea larga, creo, es un testimonio de lo bien hecha que está”.

Título original: Saw X

Género: Terror

Origen: EE.UU.

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora 58 Min.

Calificación: Apta para mayores de 16 años

Ficha Técnica:

Dirección: Kevin Greutert

Guión: Josh Stolberg, Pete Goldfinger

Producción: Mark Burg, Oren Koules

Fotografía: Nick Matthews

Montaje: Kevin Greutert

Protagonistas:

Tobin Bell (John Kramer / Jigsaw), Shawnee Smith (Amanda Young), Synnøve Macody Lund (Dra. Cecilia Pederson), Renata Vaca (Gabriela), Octavio Hinojosa (Matteo), Paulette Hernandez (Valentina), Steven Brand (Detective Parker Sears)