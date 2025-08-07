Se avanza en la recuperación de tierras ociosas para ofrecer soluciones habitacionales

Se trata de la reasignación de lotes que, por diversas razones, permanecieron abandonadas o sin uso efectivo durante años. En el marco de la Ley de Información Pública, se trabaja en el desarrollo de una web, que permita acceder a la información de manera clara y transparente. Se prioriza la recuperación de tierras para quienes más lo necesitan.

La gestión del intendente Othar Macharashvili, continúa fortaleciendo su compromiso con el ordenamiento territorial y la inclusión social, a través de políticas activas en materia de tierras públicas. En esta línea, la Municipalidad anunció pasos concretos sobre la recuperación de terrenos ociosos en la zona norte de la ciudad, para ser destinados a vecinos que llevan años esperando una oportunidad para acceder a una vivienda digna.

Al respecto, el secretario de Ordenamiento Territorial, Carlos Jurich, enfatizó la importancia de la transparencia en el manejo de las tierras públicas, al sostener que “estamos desarrollando una página web donde se publicará detalladamente los datos de los asignados, infractores y ocupaciones ilegales, en cumplimiento con la Ley de Información Pública. Es fundamental que la ciudadanía tenga acceso claro y transparente a toda la información relacionada con estos procesos”, afirmó.

En tanto, el Subsecretario de Tierras, Bruno Hernández, destacó que en una reciente jornada se firmaron actas compromiso con diez vecinos beneficiados, en el marco del programa de recuperación de tierras públicas que habían sido asignadas anteriormente pero que, por diversas razones, permanecieron abandonadas o sin uso efectivo durante años. “Nuestro objetivo es seguir entregando lotes recuperados en zonas baldías, promoviendo que los vecinos puedan construir sus viviendas y mejorar su calidad de vida”, afirmó Hernández.

Desde el inicio de su gestión, Macharashvili, a través de la cartera de Ordenamiento Territorial, implementó un plan integral que incluye el ordenamiento jurídico interno, la transparencia y la agilidad en los procesos de recupero de tierras. Es en dicho sentido que el subsecretario, especificó que “trabajamos en la organización interna con la colaboración de las distintas unidades jurisdiccionales del Municipio para agilizar los procedimientos, siempre respetando los derechos y garantizando el debido proceso a quienes han sido beneficiados o son parte de los expedientes”.

Hasta la fecha, la Municipalidad ha recuperado numerosos lotes en zona norte y continúa avanzando en la recuperación de otros, asegurando que aquellos terrenos que han sido abandonados por largos periodos sean recuperados y devueltos a la comunidad. La gestión del intendente Othar Macharashvili reafirma su decisión política de priorizar la recuperación de tierras para quienes más lo necesitan, en un claro compromiso con el desarrollo social y la inclusión habitacional de Comodoro Rivadavia.

Información

Quienes deseen obtener información, pueden hacerlo a través de las redes sociales de la subsecretaría de tierras @tierrascomodoro.