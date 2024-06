Senadora denunciada por vender su voto por una embajada se fue a México

Tras la aprobación de la Ley Bases en el Senado, la senadora Lucila Crexell quedó en el ojo de la polémica luego de cambiar su voto a afirmativo, justo luego de su reciente designación como embajadora ante la UNESCO en París, por lo que este domingo su par Martín Lousteu reveló una breve charla que tuvo con ella.

"¿Qué pasó con Crexell?", le preguntó Iván Schargrodsky durante una entrevista, ante lo que Lousteau manifestó que "es todo muy raro lo que pasó".

"Yo me enteré de golpe. Yo vi que estaba en contra del DNU y de varias cosas, y después surge el rumor después confirmado del ofrecimiento para que sea embajadora en la UNESCO", expresó el legislador.

En este marco, el senador contó que dialogó brevemente por WhatsApp sin obtener una respuesta clara al respecto. "Le escribí a ella para preguntarle, y me dijo 'no se, estoy en México'. Y no le seguí la conversación porque me llamó mucho la atención", relató.

“PREBENDAS”

Durante la sesión que se llevó a cabo en el Senado para debatir la Ley Bases, la senadora de Unión por la Patria por Neuquén, Silvia Sapag, denunció “prebendas” y puso en duda el voto de su par Lucila Crexell por su reciente designación como embajadora ante la UNESCO en París.

Durante su discurso, Sapag cuestionó la ética de Crexell en la votación y planteó abiertamente dudas sobre si la senadora debía votar o no en la sesión por la Ley Bases.

“Mientras estábamos en el tratamiento en el Senado y comenzó la firma del dictamen, no se obtuvieron las firmas necesarias. ¿Qué pasó? Cuarto intermedio ¿Quién vino? El Jefe de Gabinete ¿Y qué pasó después? Obtuvieron todas las firmas para el dictamen de mayoría y empezaron las prebendas”, lanzó Sapag.