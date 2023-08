Sonido de libertad

Tras rescatar a un niño de una banda de traficantes de menores, un agente federal descubre que la hermana del niño todavía está cautiva y decide embarcarse en una peligrosa misión para salvarla. En una carrera contra el tiempo, renuncia a su trabajo y se adentra en lo profundo de la selva colombiana, poniendo su vida en riesgo para liberarla y traerla de vuelta a casa.

“Pasé doce años como agente especial encubierto del Departamento de Seguridad Nacional, investigando delitos contra niños, tráfico infantil, y fue una especie de evolución”, ha declarado Timothy Ballard. “Los primeros años fueron en su mayoría casos de usuario final, coleccionistas, casos de personas que poseen, distribuyen material de explotación infantil”. Aunque atrapaba a los consumidores en Estados Unidos, le molestaba el no poder buscar la fuente del abuso, dado que se trataba de una red de tráfico internacional que estaba fuera de su jurisdicción. “Siempre me preguntaba dónde estaban los niños. Veo estos videos y me rompen el corazón. Tengo que describirlos (en los informes). Hay una escena en la película donde Jim Caviezel llora mientras tiene que describir estas horribles escenas de sexo de niños. Y cuando digo niños, me refiero a la edad promedio, siete, seis, cinco”.

La jurisdicción de Ballard para resolver esos casos cambió en el 2006, gracias a una nueva legislación. Esto permitió que los agentes pudieran perseguir a ciudadanos estadounidenses por cometer este tipo de delitos fuera del territorio. “Por primera vez, los agentes estadounidenses podían ir al extranjero y detener a los estadounidenses por tener relaciones sexuales con niños en el extranjero, y enjuiciarlos como si hubieran cometido el delito en suelo estadounidense. Eso abrió mis horizontes y comencé a encontrar a los niños”. Una dificultad que encontró más adelante era que, si no lograban encontrar a los ciudadanos estadounidenses, debían retirarse, por más cerca que estuviesen de salvar a decenas de víctimas.

La existencia de villanos en la realidad es un tema que ha generado debate en numerosas ocasiones. Sin embargo, el tráfico de personas es un problema global indiscutible y su impacto es especialmente devastador cuando involucra a niños. En el caso de la película en cuestión, si bien los creadores podrían haberse inspirado en una amplia gama de casos reales, optaron por basarse en delincuentes capturados por el propio Ballard. Un ejemplo notable es Giselle, la supuesta reclutadora de talentos que en realidad secuestraba a niños hondureños. Esta representación se basa en la historia de Kelly Johana Suarez, conocida como Miss Cartagena, una exreina de belleza que atraía a niños con la pretensión de dirigir una agencia de modelos.

Género: Testimonial, drama

Origen: USA

Título original: Sound of Freedom

Año: 2018 (estrenada en 2023) Formato: 2D

Duración: 2 horas, 11 Min. Calificación: Apta para mayores de 16 años (a confirmar)

Ficha Técnica:

Dirección: Alejandro Monteverde

Guión: Rod Barr, Marlene Rodríguez, Alejandro Monteverde

Producción: Marlene Rodríguez, Camilo Buendia, Jim Caviezel, Eduardo Verastegui, John Paul DeJoria, Jaime Hernández, Leo Severino, John Couch, Juliana Velásquez

Música: Javier Navarrete

Fotografía: Gorka Gómez, Andreu Montaje: Sara Escobar

Reparto:

Jim Caviezel (Timothy Ballard), Mira Sorvino (Katherine Ballard), Eduardo Verástegui (Paul), Bill Camp (Vampiro), Javier Godino (Jorge), José Zúñiga (Roberto), Kurt Fuller (Frost), Gary Basaraba (Earl Buchanan), Gustavo Sánchez Parra (El Calacas), Scott Haze (Chris), Lucas David Ávila (Miguel), Yessica Borroto (Giselle), Kris Avedisian (Ernst Ohinsky)