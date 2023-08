Sound of freedom llega a la Argentina

C+/ CINE EN COMODORO

La cinta dirigida por Alejandro Monteverde y protagonizada por Jim Caviezel, conocido por su papel de Jesús en La pasión de Cristo, causó gran revuelo a lo largo y ancho de Norteamérica debido a su trama y por su campaña de promoción basada en un “pay it forward”, es decir, pagar por algo a cambio.

El “pay it forward” se basa en que las personas compren sus entradas y las dejen habilitadas para que otros las utilicen en su lugar. Es de esta forma que, Sound of freedom se convirtió en una de las películas más taquilleras de la historia en EEUU, superando a la reciente Indiana Jones y el Dial del destino, aunque, en efectivamente la mayoría de las salas en las que se proyectaban no llegaban a completar su aforo.

¿DE QUÉ TRATA SOUND OF FREEDOM Y CUÁLES SON SUS POLÉMICAS?

Sound of freedom se basa en la vida de Tim Ballard, un exagente de seguridad nacional fundador de la ONG Operation Underground Railroad. Esta persona llevó a cabo una operación en la que rescató a 123 niños bajo trata en Colombia.

El trabajo de Ballard logró reconocimiento a partir de un documental del 2016 que lo llevó a dar conferencias junto a Google y otras importantes compañías. Sin embargo, aquel es acusado de sensacionalista debido a los tipos de campaña que ha llevado a cabo para difundir su causa.

En este sentido, Erin Albright, abogada y asesora de grupos de trabajo contra el tráfico humano, expresó en más de una oportunidad que Ballard y su ONG no han tenido un aporte crucial contra la problemática.

Como si esto fuera poco, el actor de la cinta, Jim Caviezel, ha sido acusado de compartir las creencias del QAnon, una de las principales teorías conspirativas que sostiene que la extrema derecha estadounidense tendría una secta liderada por Donald Trump la cual está relacionada con la trata de niños y adolescentes.